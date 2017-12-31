Кака: Аршавин — один из моих любимых футболистов

Чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» Кака отметил игрока «Кайрата» Андрея Аршавина. В интервью программе «Живой футбол», знаменитый бразилец сказал, что восхищался игрой россиянина в составе «Арсенала».

— Из нынешних — не так много. Но я отлично помню Аршавина. Он один из моих любимых футболистов. Мне нравилось, как он двигался и обращался с мячом.