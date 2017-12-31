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12:46 (мск), источник: Prosports.kz

Кака: Аршавин — один из моих любимых футболистов

Чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» отметил игрока «Кайрата».

Чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» Кака отметил игрока «Кайрата» Андрея Аршавина. В интервью программе «Живой футбол», знаменитый бразилец сказал, что восхищался игрой россиянина в составе «Арсенала».

— Знаешь ли ты каких-нибудь российских футболистов?

— Из нынешних — не так много. Но я отлично помню Аршавина. Он один из моих любимых футболистов. Мне нравилось, как он двигался и обращался с мячом.

Напомним, что Андрей Аршавин был признан читателями Prosports.kz лучшим игроком КПЛ-2017.

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