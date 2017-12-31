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12:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Подарки на Новый год. Каким командам нужнее всего трансферы зимой

Зимнее трансферное окно — явление, в необходимости которого многие сомневаются.

Например, Венгер и Моуринью. Да, у них есть что-то общее: например, оба считают, что зимой клубам не нужно продавать и покупать футболистов. Но пока это мнение только набирает популярность и январским трансферам ещё ничего не угрожает. А значит, клубы могут исправлять ошибки лета. Итак, кого хотят видеть тренеры больших команд? И кем эти команды действительно интересуются, хотя бы на уровне новостей в СМИ?

«Реал»: нападающий

В начале сезона «Реал» попал в идеальный шторм. Хамес и Мората покинули команду, что сделало обойму достаточно короткой. Это в стиле Зидана: он хочет, чтобы каждый игрок осознавал свою ценность. Но очередная травма Бэйла и очень слабая форма Лукаса Васкеса сделали ситуацию критической: Карим Бензема мог не забивать хоть по пять матчей, но вместо него всё равно некого было выпустить.

Короткая «скамейка» — не главная неприятность Зидана в этом сезоне, «Реалу» хватает и игровых проблем. Но отсутствие усиления — та неприятность, которую проще всего исправить зимой.

Кто может перейти?

Мауро Икарди, Тимо Вернер, (шёпотом) Фёдор Смолов. Интерес к Икарди — не секрет, но и сам аргентинец не скрывает, что хочет остаться в Италии. «Если позвонят из “Реала”, я не возьму трубку», — говорил он осенью. Звучит необычно. Отказать «Реалу»? С другой стороны, именно в Италии такое и бывает — можно вспомнить Франческо Тотти. Тимо Вернер был основным вариантом для скаутов «Реала», но получил травму. Что касается Смолова, в конце ноября Marca сообщила, что он попал в шорт-лист.

Мауро Икарди | Источник: AP

«Барселона»: Филиппе Коутиньо

Зачем ждать этот трансфер? Всё просто: если известный бразильский футболист очень хочет сменить команду, рано или поздно он это сделает. А до тех пор будет грустить, намекать, просить, жаловаться и, кстати, нестабильно играть. Поэтому чем раньше, тем лучше.

Слухи: кто может перейти?

Филиппе Коутиньо. Новость о том, что он уговорил «Ливерпуль» отпустить его зимой, появилась в нескольких испанских изданиях в ноябре.

Фелипе Коутинью | Источник: AFP

«Челси»: центральный защитник, центрфорвард

Альваро Мората — безальтернативный вариант для Конте. Без испанца «Челси» ухитрился проиграть даже «Кристал Пэлас». Не секрет, что Конте остался недоволен летними трансферами. Даже если руководство не разделяет его оценку, ещё один форвард клубу точно нужен.

Что касается защитника, то здесь виновата ссора с Давидом Луисом. К концу осени бразилец перестал попадать не только в состав, но и в заявку, а также тренировался отдельно от команды. Что-то у Конте многовато конфликтов, вы не находите? Кстати, по версии Football Italia «Челси» может покинуть не только бразильский защитник, но и сам тренер. Впрочем, это не самое авторитетное в отношении трансферных слухов издание. Вот что говорит на эту тему Конте: «Я жду зимнего трансферного окна и надеюсь, что клуб посоветуется со мной, прежде чем покупать футболистов». Жёстко…

Кто может перейти?

Пьер-Эмерик Обамейянг, Алекс Сандро, Росс Баркли. Сандро, вероятно, можно назвать личным желанием тренера. По крайней мере, в теории бразилец, который может закрыть всю бровку, идеально вписывается в его схему. Что касается Обамейянга, новость о переговорах между клубами появилась примерно во всех спортивных изданиях Европы, поэтому совсем отмахиваться от неё нельзя.

Пьер-Эмерик Обамейянг | Источник: Reuters

«Интер»: центральный защитник, атакующий полузащитник

Трансферное лето «Интера» закончилось довольно логично: кончились деньги, и клуб перестал делать покупки. В итоге группу центральных защитников составили Миранда, новичок Шкриньяр и Раноккья, которому тренер Лучано Спаллетти уже успел сказать, что не рассчитывает на него. Ситуация была настолько тяжёлой, что из «молодёжки» в главную команду срочно вызвали 17-летнего Ванхойсдена. Он попадал в заявку, сидел на скамейке и… порвал крестообразные связки. Полгода вне игры. «Интеру» срочно нужен защитник.

А ещё плеймейкер. Спаллетти пробовал на этой позиции Брозовича, а также Жоау Мариу, но ни нестабильный хорват, ни потерявшийся между позициями чемпион Европы его не убедили и выходят на поле от случая к случаю.

Кто может перейти?

Алессандро Бастони, Жуан, Хавьер Пасторе, Гонсало Гедеш. Молодой защитник из «Аталанты» вряд ли готов играть регулярно, но подменять кого-то из основной пару — другое дело. Что касается Пасторе, «Интер» и «ПСЖ» ведут переговоры об обмене Пасторе на Мариу. Если не получится — попытаются обменяться арендами с «Валенсией». Для «Валенсии» уже есть удачный прецедент такого обмена, ведь Кондогбиа в Испании феерит.

«Ливерпуль»: хоть кто-нибудь

Шутка, в «Ливерпуле» всем хорошо известно, кого именно не хватает команде. Есть сразу три позиции, в которых Юрген Клопп не может быть уверен. Это левый защитник, центральный защитник и вратарь. На первую позицию летом куплен Эндрю Робертсон из «Халла», но, видимо, главной целью этого трансфера было усложнить жизнь Леониду Слуцкому. В «Ливерпуле» Робертсон не играет. Морено, Милнер — варианты на самом деле есть, но каждый из них имеет серьёзные побочные эффекты.

С центральным защитником всё просто: если в команде самый надёжный игрок на эту позицию Жоэль Матип — значит у команды проблемы с центром защиты.

Что касается вратаря, всё ещё проще: если болельщики радуются, когда в старте выходит дублёр, а не основной, перемены назрели. Вообще, в «Ливерпуле» популярный термин «геймчейнджер» приобрёл новый смысл: это игрок, который в одиночку решает исход матча в пользу соперника.

Кто может перейти?

Пока никто. В серьёзных изданиях нет даже слухов о новичках на перечисленные позиции. Юрген Клопп никогда не скрывал, что высоко ценит личные качества и отношение к делу своих игроков. Индивидуальные ошибки его не смущают. «Все ошибаются», «мы разберём этот момент в раздевалке» и прочие формальности, которыми отделывается немец, не помогают, когда «Ливерпуль» теряет очки из-а того, что кто-то махнул ногой мимо мяча. Возможно, дело в деньгах? Но если Филиппе Коутиньо всё-таки наноет на трансфер в «Барселону», денег будет достаточно.

Бонус. «Зенит»: игроки с российским паспортом

Роберто Манчини назвал состав «Зенита» недоукомплектованным. Пока 15 остальных тренеров РФПЛ молча завидуют, скажем, что огромная обойма клуба существует только в теории. В реальности Манчини рассчитывает на довольно ограниченную группу игроков. В их число, вероятно, не входят Шатов, Нобоа, Терентьев, Новосельцев. Итальянец наверняка захочет найти им замену — ну, он сам на это намекает, когда говорит, что клубу нужно усиливаться. «В конце летнего трансферного окна клуб должен был купить ещё двух-трёх россиян, чтобы мы могли лучше ротировать состав», — напоминает Манчини.

Болельщики «Ман Сити» и «Интера» в курсе, что желание купить новых игроков — перманентное состояние Манчини, которое не зависит от глубины состава.

Федор Смолов | Источник: РИА

Кто может перейти?

Эльмир Набиуллин, Фёдор Смолов, кто-нибудь из «Ростова» бесплатно.

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