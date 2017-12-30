Дубль Дибалы принес «Ювентусу» победу над «Вероной» в чемпионате Италии

В составе победителей голы забили Блез Матюиди (6-я минута) и Пауло Дибала (72, 77). У хозяев отличился бывший игрок «Ювентуса» Мартин Касерес (59).
Дибала вышел на поле в стартовом составе впервые с 1 декабря. Ранее итальянские СМИ сообщали, что руководство туринского клуба распорядилось не ставить аргентинского форварда в стартовый состав из-за того, что тот якобы вел переговоры о переходе во французский «Пари Сен-Жермен». Дибала с 14 голами занимает третье место в списке лучших бомбардиров итальянского первенства.
«Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице с 47 очками. «Верона» находится на предпоследней, 19-й, позиции (13 очков). Лидирует «Наполи» (48).