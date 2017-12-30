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00:58 (мск), источник: ТАСС

Дубль Дибалы принес «Ювентусу» победу над «Вероной» в чемпионате Италии

ТАСС, 31 декабря. «Ювентус» обыграл «Верону» со счетом 3:1 в заключительном матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Маркантонио Бентегоди» в Вероне.

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В составе победителей голы забили Блез Матюиди (6-я минута) и Пауло Дибала (72, 77). У хозяев отличился бывший игрок «Ювентуса» Мартин Касерес (59).

Дибала вышел на поле в стартовом составе впервые с 1 декабря. Ранее итальянские СМИ сообщали, что руководство туринского клуба распорядилось не ставить аргентинского форварда в стартовый состав из-за того, что тот якобы вел переговоры о переходе во французский «Пари Сен-Жермен». Дибала с 14 голами занимает третье место в списке лучших бомбардиров итальянского первенства.

«Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице с 47 очками. «Верона» находится на предпоследней, 19-й, позиции (13 очков). Лидирует «Наполи» (48).

Верона 1:3
Первый тайм: 0:1
Ювентус
30.12.2017, 22:45 основной раунд: 19-й тур Marc'Antonio Bentegodi
Главные тренеры
Фабио Пеккья Массимилиано Аллегри
Голы
59′ Мартин Касерес 26
14 Блэз Матюиди 6′
10 Пауло Дибала (Ш. Лихтштайнер) 72′
10 Пауло Дибала (Дж. Кьеллини) 77′
Составы
Давид Андраде Николас 1
Антонио Караччоло 12
Алекс Феррари 28
Тома Эрто 75
85′ Соуза Орестес Калдейра Ромулу 2
Бруно Сукулини 5
Марсель Бюхель 77
Даниэле Верде 7
41′ 78′ Мартин Касерес 26
Джампаоло Паццини 11
88′ Даниэль Бесса 24
Симоне Кальвано 23
82′ Мойзе Кин 9
Франко Сукулини 14
23 Войчех Щенсны
3 Джорджо Кьеллини
4 Мехди Бенатиа
12 Алекс Сандру
6 Сами Хедира
14 Блэз Матюиди
9 Гонсало Игуаин
10 Пауло Дибала
26 Штефан Лихтштайнер 74′
15 Андреа Барцальи
30 Родриго Бентанкур 45′
33 Федерико Бернардески
17 Марио Манджукич 82′
8 Клаудио Маркизио
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
3 Удары (всего) 18
1 Удары в створ 8
6 Угловые 6
22 Фолы 4
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Паоло Сильвио Маццолени (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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