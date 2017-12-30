Дубль Дибалы принес «Ювентусу» победу над «Вероной» в чемпионате Италии

Дибала вышел на поле в стартовом составе впервые с 1 декабря. Ранее итальянские СМИ сообщали, что руководство туринского клуба распорядилось не ставить аргентинского форварда в стартовый состав из-за того, что тот якобы вел переговоры о переходе во французский «Пари Сен-Жермен». Дибала с 14 голами занимает третье место в списке лучших бомбардиров итальянского первенства.