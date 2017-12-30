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00:29 (мск), источник: ТАСС

Златан Ибрагимович пропустит месяц из-за травмы

ТАСС, 31 декабря. Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович пропустит около месяца из-за травмы, сообщил главный тренер команды Жозе Моуринью. Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Златан травмирован, он вернется примерно через месяц, — сообщил португальский специалист. — Что касается Лукаку, то пока я не могу сказать [о сроках его восстановления]».

Характер повреждения Ибрагимовича не уточняется. Шведский игрок пропустил матч 21-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» (0:0). На 14-й минуте матча повреждение получил нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, который не смог покинуть поле самостоятельно после столкновения с игроком «Саутгемптона».

«Манчестер Юнайтед» находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 44 очка.

Манчестер Юнайтед 0:0
Первый тайм: 0:0
Саутгемптон
30.12.2017, 20:30 основной раунд: 21-й тур Old Trafford
Главные тренеры
Жозе Моуринью Маурисио Пеллегрино
Составы
Давид де Хеа 1
Эшли Янг 18
Люк Шоу 23
Виктор Линделеф 2
Фил Джоунс 4
Хуан Мануэль Мата 8
60′ Джесси Лингард 14
Поль Погба 6
72′ Неманья Матич 31
65′ Генрих Мхитарян 22
Антони Марсьяль 11
14′ Ромелу Лукаку 9
Маркус Рэшфорд 19
13 Алекс Маккарти
5 Джек Стивенс
38 Сэмюэл Маккуин
3 Мая Йосида
6 Уэсли Худт 44′
16 Джеймс Уорд-Проуз 80′
14 Ориоль Ромеу
23 Пьер-Эмиль Хейбьерг 26′
19 Софьян Буфаль 85′ 58′
22 Натан Редмонд
11 Душан Тадич 82′
18 Марио Лемина
7 Шейн Лонг 80′
20 Маноло Габбьядини
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 3
10 Угловые 7
12 Фолы 13
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Крейг Поусон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Англия
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Испания
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Италия
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Германия
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Украина
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Франция
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