Златан Ибрагимович пропустит месяц из-за травмы

«Златан травмирован, он вернется примерно через месяц, — сообщил португальский специалист. — Что касается Лукаку, то пока я не могу сказать [о сроках его восстановления]».
Характер повреждения Ибрагимовича не уточняется. Шведский игрок пропустил матч 21-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» (0:0). На 14-й минуте матча повреждение получил нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, который не смог покинуть поле самостоятельно после столкновения с игроком «Саутгемптона».
«Манчестер Юнайтед» находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 44 очка.