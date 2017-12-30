«МЮ» не смог одолеть «Саутгемптон» и остался на третьем месте в АПЛ

«Красные дьяволы» набрали 44 очка и остались на третьем месте в турнирной таблице чемпионата, не сумев обогнать «Челси» (45), который сегодня разгромил «Сток Сити» (5:0). «Святые» (20) располагаются на 13-й строчке.