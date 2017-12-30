Вот бы такую банду собрать на одном поле!
«МЮ» не смог одолеть «Саутгемптон» и остался на третьем месте в АПЛ
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче 21-го тура английской
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче 21-го тура английской
«Красные дьяволы» набрали 44 очка и остались на третьем месте в турнирной таблице чемпионата, не сумев обогнать «Челси» (45), который сегодня разгромил «Сток Сити» (5:0). «Святые» (20) располагаются на 13-й строчке.
В следующем туре «МЮ» сыграет на выезде с «Эвертоном» (1 января 2018 года), а «Саутгемптон» примет «Кристал Пэлас» (2 января).
|Манчестер Юнайтед
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0:0
Первый тайм: 0:0
|Саутгемптон
|Жозе Моуринью
|Маурисио Пеллегрино
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|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|3
|10
|Угловые
|7
|12
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Крейг Поусон (Англия)