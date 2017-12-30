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30 декабря, источник: Чемпионат.com

«МЮ» не смог одолеть «Саутгемптон» и остался на третьем месте в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче 21-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 0:0.

Источник: AFP 2017

«Красные дьяволы» набрали 44 очка и остались на третьем месте в турнирной таблице чемпионата, не сумев обогнать «Челси» (45), который сегодня разгромил «Сток Сити» (5:0). «Святые» (20) располагаются на 13-й строчке.

В следующем туре «МЮ» сыграет на выезде с «Эвертоном» (1 января 2018 года), а «Саутгемптон» примет «Кристал Пэлас» (2 января).

Манчестер Юнайтед 0:0
Первый тайм: 0:0
Саутгемптон
30.12.2017, 20:30 основной раунд: 21-й тур Old Trafford
Главные тренеры
Жозе Моуринью Маурисио Пеллегрино
Составы
Давид де Хеа 1
Эшли Янг 18
Люк Шоу 23
Виктор Линделеф 2
Фил Джоунс 4
Хуан Мануэль Мата 8
60′ Джесси Лингард 14
Поль Погба 6
72′ Неманья Матич 31
65′ Генрих Мхитарян 22
Антони Марсьяль 11
14′ Ромелу Лукаку 9
Маркус Рэшфорд 19
13 Алекс Маккарти
5 Джек Стивенс
38 Сэмюэл Маккуин
3 Мая Йосида
6 Уэсли Худт 44′
16 Джеймс Уорд-Проуз 80′
14 Ориоль Ромеу
23 Пьер-Эмиль Хейбьерг 26′
19 Софьян Буфаль 85′ 58′
22 Натан Редмонд
11 Душан Тадич 82′
18 Марио Лемина
7 Шейн Лонг 80′
20 Маноло Габбьядини
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 3
10 Угловые 7
12 Фолы 13
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Крейг Поусон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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