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30 декабря, источник: Чемпионат.com

Бензема не поможет «Реалу» в течение 2−3 недель из-за травмы

Нападающий «Реала» Карим Бензема пропустил открытую тренировку мадридской команды из-за травмы бедра. Француз подвергся МРТ-сканированию, которое показало, что игрок пропустит от двух до трёх недель, утверждает Мarca.

Источник: AFP 2017

После домашнего поражения от «Барселоны» (0:3) в матче 17-го тура испанской Примеры на Бензема обрушился очередной шквал критики со стороны болельщиков в социальных сетях. 30-летний футболист является одним из самых критикуемых игроков «Реала» в нынешнем сезоне.

В текущем розыгрыше Примеры Бензема забил 2 гола в 12 матчах.

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