Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
Бензема не поможет «Реалу» в течение 2−3 недель из-за травмы
Нападающий «Реала» Карим Бензема пропустил открытую тренировку мадридской команды
Нападающий «Реала» Карим Бензема пропустил открытую тренировку мадридской команды
После домашнего поражения от «Барселоны» (0:3) в матче 17-го тура испанской Примеры на Бензема обрушился очередной шквал критики со стороны болельщиков в социальных сетях. 30-летний футболист является одним из самых критикуемых игроков «Реала» в нынешнем сезоне.
В текущем розыгрыше Примеры Бензема забил 2 гола в 12 матчах.