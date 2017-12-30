Бензема не поможет «Реалу» в течение 2−3 недель из-за травмы

После домашнего поражения от «Барселоны» (0:3) в матче 17-го тура испанской Примеры на Бензема обрушился очередной шквал критики со стороны болельщиков в социальных сетях. 30-летний футболист является одним из самых критикуемых игроков «Реала» в нынешнем сезоне.