Вот бы такую банду собрать на одном поле!
«Лацио» и «Интер» сыграли вничью в чемпионате Италии
МОСКВА, 30 дек —
МОСКВА, 30 дек —
Встреча, прошедшая в субботу в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца», завершилась со счетом 0:0.
«Интер» набрал 41 очко и идет после 19 проведенных матчей на третьем месте в таблице серии А. «Лацио» с 37 очками занимает пятую строчку, но имеет игру в запасе.
|Лучано Спаллетти
|Симоне Индзаги
|
|
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|11
|3
|Удары в створ
|4
|10
|Угловые
|9
|13
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Джанлука Рокки (Италия)