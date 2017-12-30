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30 декабря, источник: Р-Спорт

«Лацио» и «Интер» сыграли вничью в чемпионате Италии

МОСКВА, 30 дек — Р-Спорт. Футболисты миланского «Интера» сыграли на своем поле вничью с римским «Лацио» в матче 19-го тура чемпионата Италии.

Источник: AFP 2017

Встреча, прошедшая в субботу в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца», завершилась со счетом 0:0.

«Интер» набрал 41 очко и идет после 19 проведенных матчей на третьем месте в таблице серии А. «Лацио» с 37 очками занимает пятую строчку, но имеет игру в запасе.

Интер 0:0
Первый тайм: 0:0
Лацио
30.12.2017, 20:00 основной раунд: 19-й тур Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Лучано Спаллетти Симоне Индзаги
Составы
Самир Ханданович 1
Андреа Раноккиа 13
67′ Давиде Сантон 21
Милан Шкриньяр 37
Роберто Гальярдини 5
72′ Матиас Весино 11
Мауро Икарди 9
Иван Перишич 44
82′ Жоау Канселу 7
Далберт 29
85′ Борха Валеро 20
Марсело Брозович 77
73′ Антонио Кандрева 87
Жоау Мариу 10
1 Томас Стракоша
3 Стефан де Фрай
15 Бартоломеу Жакинту Баштуш
26 Штефан Раду 78′
77 Адам Марушич
6 Пеззини Лейва Лукас
16 Марко Пароло
17 Чиро Иммобиле
18 Ромеро Луис Альберто 65′
10 Перейра Гомес Фелипе Андерсон
19 Сенад Лулич 58′
5 Джордан Лукаку
21 Сергей Милинкович-Савич 83′
7 Нани
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 11
3 Удары в створ 4
10 Угловые 9
13 Фолы 9
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Лацио
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Интер
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Англия
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Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
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Германия
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Украина
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