«Лацио» и «Интер» сыграли вничью в чемпионате Италии

Встреча, прошедшая в субботу в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца», завершилась со счетом 0:0.

«Интер» набрал 41 очко и идет после 19 проведенных матчей на третьем месте в таблице серии А. «Лацио» с 37 очками занимает пятую строчку, но имеет игру в запасе.