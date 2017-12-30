Месси, Роналду и все-все-все: сборная гостей России в 2017 году

Источник: Чемпионат.com

Вратарь

Давид де Хеа (Испания, «Манчестер Юнайтед»)

За пару месяцев осени один из лучших киперов современности дважды побывал в России, сперва в Москве, затем в Санкт-Петербурге. Проиграть не проиграл, но мячей напропускал изрядно: один за клуб, трёшку — за сборную. Особенно досадным для испанца должен быть первый из них — мало того что от вчерашнего дублёра Кучаева, так ещё и между ног. Эта мелкая неприятность слегка омрачила Давиду радость крупной победы над ЦСКА.

Источник: Чемпионат.com

Защитники

Джошуа Киммих (Германия)

Йоахим Лёв использовал Кубок конфедераций в качестве полигона для учений ближайшего резерва, но даже экспериментальным составом выиграл турнир. Одним из немногих основных исполнителей «бундестим» в России был латераль «Баварии». Киммих от начала до конца, без единой замены, отработал все пять матчей турнира, в которых отметился двумя результативными передачами.

Серхио Рамос (Испания)

Испанские защитники неважно справились со своими основными обязанностями в Северной столице — зато преуспели в наступлении. Все три мяча в ворота Лунёва в ноябрьском спарринге провели беки Хулена Лопетеги. Особенно расстарался Рамос, дважды неотразимо пробивший с «точки».

Херард Пике (Испания)

Три пропущенных мяча в Петербурге не позволяют поставить высокую отметку обороне сборной Испании, но и судить строго её за проявленное благодушие не стоит. Питерская публика, по-моему, осталась благодарна командам за совместно устроенное зрелище.

Жорди Альба (Испания)

Крайний защитник «Барселоны» отбегал на Крестовском острове всего тайм, но ушёл на скамейку с чувством выполненного долга — с забитым голом в активе.

Источник: Чемпионат.com

Полузащитники

Генрих Мхитарян («Манчестер Юнайтед»)

У армянского полузащитника на трибунах «ВЭБ-Арены» была внушительная группа персональных поклонников. Генрих их ожиданий не обманул, выступив одним из главных героев встречи. Вклад Мхитаряна в разгром ЦСКА — гол и результативная передача.

Андрес Иньеста (Испания)

За один тайм на питерском газоне барселонский маг ничего выдающегося не совершил, но уже сам по себе выход Иньесты на игру стал значительным событием матча. Испанские журналисты, допустим, были уверены, что через три дня после феерического разгрома сборной Коста-Рики Лопетеги даст отдохнуть своим лидерам. Но он проявил уважение к российской публике, предъявив ей всё лучшее, чем располагает. Ну, почти всё.

Алексис Санчес (Чили)

Чилийцы очень серьёзно отнеслись к Кубку конфедераций, а их группа поддержки просто очаровала принимающую сторону. Вожак «ла роха» в России собрал полный джентльменский — то есть бомбардирский — набор: гол, пас, реализованный в послематчевой серии пенальти. Второе место на турнире южноамериканцы восприняли с противоречивыми чувствами — могли же быть первыми!

Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»)

На «Открытие Арене» бразилец не произвёл впечатления «сеньора 120 миллионов» (столько за него готова была отвалить прошлым летом «Барселона»). Ну да, забил гол «Спартаку», но лишь один — в ответ на удар земляка Фернандо. Во всей красе Коутиньо показал себя «Спартаку» в «ответке», где соорудил хет-трик.

Источник: Чемпионат.com

Нападающие

Лионель Месси (Аргентина)

РФС сделал безошибочный выбор соперника под открытие «Лужников» после реконструкции. Магия имени аргентинского гения обеспечила аншлаг на главной арене страны. На этот раз Лео не только почтил своим присутствием Москву, но и добросовестно отработал полтора часа на поле. Жил не рвал — всё же товарищеский матч, не официальный, — но и откровенно не филонил. Искушённому зрителю и нескольких «включений» Месси в игру хватило, чтобы воочию удостовериться в его мастерстве.

Криштиану Роналду (Португалия)

В полной мере подтвердил свой высочайший класс на Кубке конфедераций Роналду. Лучшее и самое убедительное тому подтверждение — три приза игрока матча на групповой стадии. Три из трёх.

Источник: Чемпионат.com

Тренер

Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед»)