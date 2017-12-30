Вот бы такую банду собрать на одном поле!
Фанаты «Стока» покинули стадион на 24-й минуте игры с «Челси», требуя ухода Хьюза
МОСКВА, 30 дек —
МОСКВА, 30 дек —
Футболисты «Сток Сити» в субботу на «Стэмфорд Бридж» уступили «Челси» со счетом 0:5 в матче 21-го тура чемпионата Англии. После третьего пропущенного гола. который забил на 23-й минуте Педро, болельщики «Сток Сити» покинули стадион.
После игры в Twitter многие болельщики выразили недовольство работой Марка Хьюза и потребовали его отставки.
После 21 тура «Сток Сити» с 20 очками занимает 15-е место, находясь в двух баллах от зоны вылета.
|Челси
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5:0
Первый тайм: 3:0
|Стоук Сити
|Антонио Конте
|Марк Хьюз
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|21
|Удары (всего)
|1
|12
|Удары в створ
|1
|7
|Угловые
|0
|5
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Кевин Френд (Англия)