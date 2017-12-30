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30 декабря, источник: Р-Спорт

Фанаты «Стока» покинули стадион на 24-й минуте игры с «Челси», требуя ухода Хьюза

МОСКВА, 30 дек — Р-Спорт. Болельщики «Сток Сити» покинули стадион на 24-й минуте выездного матча чемпионата Англии по футболу против лондонского «Челси» и требуют отставки главного тренера команды Марка Хьюза, сообщает The Sun.

Источник: AFP 2017

Футболисты «Сток Сити» в субботу на «Стэмфорд Бридж» уступили «Челси» со счетом 0:5 в матче 21-го тура чемпионата Англии. После третьего пропущенного гола. который забил на 23-й минуте Педро, болельщики «Сток Сити» покинули стадион.

После игры в Twitter многие болельщики выразили недовольство работой Марка Хьюза и потребовали его отставки.

После 21 тура «Сток Сити» с 20 очками занимает 15-е место, находясь в двух баллах от зоны вылета.

Челси 5:0
Первый тайм: 3:0
Стоук Сити
30.12.2017, 18:00 основной раунд: 21-й тур Stamford Bridge
Главные тренеры
Антонио Конте Марк Хьюз
Голы
3′ Антонио Рюдигер (Виллиан) 2
9′ Дэнни Дринкуотер 6
23′ Родригес Педро (Виллиан) 11
73′ Виллиан 22
88′ Давиде Дзаппакоста 21
Составы
Тибо Куртуа 13
Антонио Рюдигер 2
Гэри Кэйхилл 24
Сесар Аспиликуэта 28
Маркос Алонсо 3
Дэнни Дринкуотер 6
Виллиан 22
52′ Родригес Педро 11
57′ Виктор Мозес 15
Давиде Дзаппакоста 21
65′ Н`Голо Канте 7
Темуе Бакайоко 14
71′ Альваро Мората 9
Миши Батшуайи 23
1 Джек Батленд
42 Томас Эдвардс
12 Джошуа Таймон
5 Кевин Виммер
20 Джефф Кэмерон
18 Маме Бирам Диуф 27′
32 Рамадан Собхи
24 Даррен Флетчер
9 Саидо Бераино
16 Чарли Адам 81′
10 Эрик-Максим Шупо-Мотинг
14 Ибрахим Афеллай 71′
28 Жюльен Нгой
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 1
12 Удары в створ 1
7 Угловые 0
5 Фолы 10
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Кевин Френд (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Стоук Сити
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