Фанаты «Стока» покинули стадион на 24-й минуте игры с «Челси», требуя ухода Хьюза

Источник: AFP 2017

Футболисты «Сток Сити» в субботу на «Стэмфорд Бридж» уступили «Челси» со счетом 0:5 в матче 21-го тура чемпионата Англии. После третьего пропущенного гола. который забил на 23-й минуте Педро, болельщики «Сток Сити» покинули стадион.

После игры в Twitter многие болельщики выразили недовольство работой Марка Хьюза и потребовали его отставки.