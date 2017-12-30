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Лукаку столкнулся головами с соперником, его унесли с поля на носилках
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку получил травму в начале матча 21-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона».
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку получил травму в начале матча 21-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона».
Форвард на 11-й минуте столкнулся головами с Уэсли Худтом и через три минуты был заменен на Маркуса Рэшфорда. Поле он покинул на носилках и с кислородной маской.