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30 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Лукаку столкнулся головами с соперником, его унесли с поля на носилках

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку получил травму в начале матча 21-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона».

Форвард на 11-й минуте столкнулся головами с Уэсли Худтом и через три минуты был заменен на Маркуса Рэшфорда. Поле он покинул на носилках и с кислородной маской.

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