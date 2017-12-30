Гуренко: Журналисты пытались вносить смуту в минское «Динамо»

«Ошибки есть всегда, разумеется. Важно, то, что в этом году было довольно спокойно в коллективе. Да, смуту пытались вносить журналисты, некоторые личности, которые пытались критиковать меня, руководство клуба, но мы справились с этим. Я старался лишь уберечь команду от ненужной информации и оградить ребят от ненужной ерунды. Все равно жизнь все расставит по своим местам. В этом году команда провела действительно хороший сезон, но ведь никто этого не хочет отметить. Никто не отмечает то, что мы набрали столько же очков, что и БАТЭ, что побед у нас больше. Все же молчат и говорят о том, что нас дважды обыграли, но мы же этого не отрицаем. Да, было, но мы не были в тех матчах слабее соперника.



Интересная вещь: мы меньше всех пропустили, а где наши защитники в символической сборной “А”? Да, у нас здорово играли вратари, но ведь нам нанесли ударов меньше всего и подходов к воротам было меньше и у нас ни одного защитника в первой сборной… Разве кто-то из “специалистов” что-то высказал на этот счет? Этого даже анализировать не хотят», — цитирует Гуренко официальный сайт минского «Динамо».