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19:37 (мск), источник: ТАСС

«Беневенто» одержал первую победу в чемпионате Италии, обыграв «Кьево»

ТАСС, 30 декабря. «Беневенто» одержал победу над «Кьево» со счетом 1:0 в домашнем матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу.

Источник: Reuters

Мяч на 64-й минуте забил Массимо Кода. Для «Беневенто» эта победа стала первой в 19 матчах нынешнего сезона первенства страны. До этого команда потерпела 17 поражений и один раз сыграла вничью — 3 декабря «Беневенто» в добавленное время сравнял счет в игре с «Миланом» благодаря голу вратаря Альберто Бринболи.

«Беневенто» по ходу текущего сезона установил рекорд для команд пяти ведущих национальных чемпионатов Европы, проиграв на старте турнира 14 матчей подряд, до этого рекорд принадлежал английскому «Манчестер Юнайтед», который в начале сезона-1930/31 потерпел 12 поражений кряду.

В турнирной таблице «Беневенто» продолжает занимать последнее место, набрав четыре очка. «Кьево» с 21 очком идет 13-м.

В следующем туре «Беневенто» 6 января примет «Сампдорию», «Кьево» днем ранее также дома сыграет с «Удинезе».

Результаты других матчей:

«Аталанта» — «Кальяри» — 1:2;.

«Болонья» — «Удинезе» — 1:2;.

«Рома» — «Сассуоло» — 1:1;.

«Сампдория» — СПАЛ — 2:0;.

«Торино» — «Дженоа» — 0:0.

Беневенто 1:0
Первый тайм: 0:0
Кьево
30.12.2017, 17:00 основной раунд: 19-й тур Stadio Ciro Vigorito
Главные тренеры
Роберто Де Дзерби Роландо Маран
Голы
64′ Массимо Кода (М. Д`Алессандро) 11
Составы
Вид Белец 1
Фабио Лучони 5
Берат Джимсити 6
Лоренцо Венути 23
Николас Виола 14
90+2′ Ледиан Мемушай 20
Кристиано Ломбарди 87
Энрико Бриньола 99
71′ Андреа Коста 21
Эндрю Гравиллон 95
77′ Массимо Кода 11
Джанлука Ди Кьяра 17
40′ Витторио Париджини 26
Марко Д`Алессандро 7
70 Стефано Соррентино
12 Боштьян Цесар
18 Массимо Гобби
29 Фабрицио Каччаторе
40 Ненад Томович
8 Иван Радованович 30′
23 Вальтер Бирса
31 Серджо Пеллиссьер
27 Фабио Депаоли 76′
20 Мануэль Пуччарелли 90+4′
56 Перпарим Хетемай 68′
7 Лука Гарритано
45 Роберто Инглезе 55′
9 Мариуш Стемпиньски
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 9
9 Удары в створ 3
7 Угловые 1
14 Фолы 17
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Франческо Фурно (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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