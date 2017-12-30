«Беневенто» одержал первую победу в чемпионате Италии, обыграв «Кьево»

Мяч на 64-й минуте забил Массимо Кода. Для «Беневенто» эта победа стала первой в 19 матчах нынешнего сезона первенства страны. До этого команда потерпела 17 поражений и один раз сыграла вничью — 3 декабря «Беневенто» в добавленное время сравнял счет в игре с «Миланом» благодаря голу вратаря Альберто Бринболи.