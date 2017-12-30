Рай под Мюнхеном: почему бундеслига не хуже АПЛ

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В Англии смакуют изнурительные новогодние туры: лучшими британскими традициями проверяются на прочность привозные суперзвезды со всего мира.

А в Германии отметили Рождество и отдыхают. И с некоторым недоумением поглядывают на английский «марафон нон-стоп», заодно подводя предварительные итоги.

МИНУС № 1

У бундеслиги есть большая имиджевая проблема — который год «Бавария» слишком рано уходит в отрыв. Вот и сейчас при взгляде на таблицу становится грустно: всего 17 туров прошло, а мюнхенцы уже на 11 очков ускакали от «Шальке», идущего вторым.

Хотя в начале сезона у мечтающих об интриге теплилась надежда: действующий чемпион с шумом проиграл в бундеслиге «Хоффенхайму», а в Лиге чемпионов был размазан «ПСЖ», и расстался с Карло Анчелотти.

Но теплилась недолго. Странноватое на первый взгляд решение вернуть на пост главного тренера заслуженного пенсионера Юппа Хайнкеса полностью себя оправдало. В том числе удалось отомстить парижанам. И пусть те остались на первом месте в группе при равенстве очков, но сами же об этом пожалели: жеребьевка 1/8 финале «подарила» «ПСЖ» свидание с «Реалом», а «Баварии» достался «Бешикташ».

Юпп ХАЙНКЕС | Источник: AFP 2017

МИНУС № 2

Шансы «Баварии» пройти дальше, а то и выиграть ЛЧ традиционно высоки. Но вот что бросается в глаза: кроме мюнхенцев в плей-офф Лиги чемпионов нет ни одного немецкого клуба. И это на фоне пяти представителей Англии, и трех — Испании.

Более того, в Лиге Европы картина не намного лучше. Дортмундская «Боруссия» и «Лейпциг» попали в 1/16 финала, заняв третьи места в группах Лиги чемпионов, а вот изначально игравшие в этом турнире «Герта», «Кельн» и «Хоффенхайм» дружно провалились. «Фрайбург» «отлетел» еще на стадии отбора.

В итоге текущий сезон грозит оказаться худшим для Германии за долгие годы, если учесть рейтинг УЕФА. На данный момент она показывает лишь 11-й результат, уступая России, Украине, Кипру, Турции, Австрии… А в сводной таблице за пять лет Германия уже 4-я: Англия и Италия резко убежали вперед (лидирующая Испания и без того была недосягаема).

В среднем на матчах бундеслиги в текущем сезоне собирается 44 340 зрителей | Источник: Reuters

ПЛЮС № 1

Казалось бы, о каких тут преимуществах говорить. Но они есть.

Несмотря на гегемонию «Баварии» и неудачи в еврокубках немецкий чемпионат остается самым посещаемым в Европе.

Только вдумайтесь: в среднем на матчах бундеслиги в текущем сезоне собирается по 44 340 зрителей!

Для сравнения: в Англии эта цифра составляет 38 тысяч, а про остальных конкурентов даже говорить неудобно, там средние показатели куда скромнее. В Испании — 28 тысяч, в Италии — 24,5, во Франции — 21,9.

Благодаря заполненным аренам матчи этого чемпионата смотрятся на одном дыхании, даже если качество игры не дотягивает до лучших образцов.

Сборная Германии — чемпион мира-2014 и победитель Кубка конфедераций-2017. В России бундестим выставила по сути второй, молодежный состав | Источник: AFP 2017

ПЛЮС № 2

Стадионы в Германии битком (причем даже в низших лигах), и как следствие клубы прилично зарабатывают — на билетах, на атрибутике, на рекламе.

При этом в отличие от Англии, где клубы массово скупаются не всегда адекватными иностранными инвесторами, в Германии все живут по средствам и не сходят с ума от гигантских сумм, причитающихся за телеправа.

Не затариваются дорогими легионерами (в прошлом сезоне немцы составили 47 процентов от общего числа игроков, а в Англии англичан было только 30 процентов).

Не устраивают из чемпионата страны ярмарку зарубежных тренеров.

А воспитывают своих и доверяют им. Немецкая система подготовки талантов не имеет себе равных.

Кстати, взаимосвязь очевидна: зрители заполняют арены не только потому, что там можно пить пиво, но и по той причине, что в командах полно своих ребят, которым проще простить ошибки и успехам которых искреннее радуешься.

И в то же время молодые игроки привыкают играть на заполненных аренах. Не эта ли закалка — секрет стойкого характера немцев, которым все восхищаются.

Главный тренер сборной Германии Йоахим ЛЕВ | Источник: Спорт-Экспресс

ПЛЮСИЩЕ № 3

Занимательная статистика: в Англии зарегистрировано 2769 профессиональных футбольных тренеров, а в Германии — 34 970!

У талантливого парня из немецкой глубинки просто нет шансов остаться незамеченным. Итог тотальной зоны покрытия мы прекрасно знаем: юношеские и молодежная сборные Германии выигрывают один турнир за другим.

А наиболее показательна летняя история: молодежка выиграла чемпионат Европы, а в те же дни основная команда Йоахима Лева без главных звезд и без лучших молодых, командированных в U-21, стала первой на Кубке конфедераций.

Системность достойная восхищения: Лев строит игру первой сборной по схеме 4−2−3−1, и поэтому именно ее оттачивают во всех футбольных школах.

Да, у немецкой лиги есть минусы. Но если отбросить в сторону распиаренность и звездность, и наслаждаться именно игрой и атмосферой, то этот чемпионат обязательно стоит смотреть.

И пусть «Бавария» далеко впереди. «Сити» ведь в Англии тоже уже вряд ли кто догонит. Зато какая борьба за второе место предстоит: у «Шальке» сейчас 30 очков, у двух «Боруссий», «Байера» и «Лейпцига» — по 28, у «Хоффенхайма» и «Айнтрахта» — по 26… Жара!