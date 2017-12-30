Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
Джанлуиджи Доннарумма: Я счастлив в «Милане»
Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма готов остаться в команде до окончания срока действия контракта.
Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма готов остаться в команде до окончания срока действия контракта.
— Мы здорово отреагировали на пропущенный гол. Команда хорошо билась и заслужила сравнять счет.
Великолепно, что я провел сотый матч за «Милан». Ситуация с контрактом? У меня еще четыре года по соглашению. Я счастлив в «Милане», — заявил Доннарумма.
Сегодня «Милан» сыграл на выезде с «Фиорентиной» (1:1) в матче 19-го тура чемпионата Италии.
|Фиорентина
|
1:1
Первый тайм: 0:0
|Милан
|Стефано Пиоли
|Дженнаро Гаттузо
|
|
|
|
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|4
|2
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|12
|6
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Лука Банти (Италия)