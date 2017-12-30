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18:57 (мск), источник: Советский спорт

Джанлуиджи Доннарумма: Я счастлив в «Милане»

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма готов остаться в команде до окончания срока действия контракта.

Источник: AFP 2017

— Мы здорово отреагировали на пропущенный гол. Команда хорошо билась и заслужила сравнять счет.

Великолепно, что я провел сотый матч за «Милан». Ситуация с контрактом? У меня еще четыре года по соглашению. Я счастлив в «Милане», — заявил Доннарумма.

Сегодня «Милан» сыграл на выезде с «Фиорентиной» (1:1) в матче 19-го тура чемпионата Италии.

Фиорентина 1:1
Первый тайм: 0:0
Милан
30.12.2017, 14:30 основной раунд: 19-й тур Artemio Franchi
Главные тренеры
Стефано Пиоли Дженнаро Гаттузо
Голы
71′ Джованни Симеоне (К. Бираги) 9
10 Хакан Чалханоглу 74′
Составы
Марко Спортьелло 57
Венсан Лаурини 2
Кристиано Бираги 3
Давиде Астори 13
Милан Бадель 5
82′ Жордан Верету 17
Джованни Симеоне 9
Сириль Теро 77
73′ Херман Пеццела 20
Витор Угу 31
66′ Марко Бенасси 24
Валентен Эйсерик 10
54′ Жил Диаш 28
Федерико Кьеза 25
99 Джанлуиджи Доннарумма
2 Давиде Калабрия
13 Алессио Романьоли 39′
19 Леонардо Бонуччи
68 Рикардо Родригес
18 Риккардо Монтоливо
8 Хесус Хоакин Сусо
63 Патрик Кутроне
5 Джакомо Бонавентура 72′
9 Андре Силва
79 Франк Кессье 90′
73 Мануэль Локателли
11 Фабио Борини 53′
10 Хакан Чалханоглу
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 4
2 Угловые 5
11 Фолы 12
6 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Лука Банти (Италия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Автогол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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