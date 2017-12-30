Джанлуиджи Доннарумма: Я счастлив в «Милане»

— Мы здорово отреагировали на пропущенный гол. Команда хорошо билась и заслужила сравнять счет.

Великолепно, что я провел сотый матч за «Милан». Ситуация с контрактом? У меня еще четыре года по соглашению. Я счастлив в «Милане», — заявил Доннарумма.