Соперник «Зенита» «Селтик» сыграл вничью с «Рейнджерс» в 410-м дерби
«Селтик» и «Рейнджерс» сыграли вничью в матче 22-го тура чемпионата Шотландии — 0:0.
«Селтик» и «Рейнджерс» сыграли вничью в матче 22-го тура чемпионата Шотландии — 0:0.
Игра стала 410-й в истории противостояния клубов. 159 раз дерби выигрывал «Рейнджерс», 152 — «Селтик», сегодняшняя ничья стала 99-й.
«Селтик» — соперник «Зенита» по 1/16 финала Лиги Европы. Команды проведут поединки 15 и 22 февраля.
Чемпионат Шотландии
22-й тур
«Селтик» — «Рейнджерс» — 0:0.
«Селтик»: Гордон, Лустиг, Айер, Боята, Тирни, Форрест, Браун, Макгрегор, Армстронг, Синклэйр (Нтчам, 72), Дембеле (Гриффитс, 61).
«Рейнджерс»: Фодерингем, Таверньер, Бруну Алвеш (Бейтс, 18), Уилсон, Джон, Кандеяш, Маккрори, Краньчар (Пенья, 80), Холт, Уиндасс, Морелос (Эррера, 89).
Предупреждения: Уилсон, 11. Краньчар, 15. Бейтс, 60. Тирни, 82. Браун, 86. Гриффитс, 90+1.
Глазго. Стадион «Celtic Park».