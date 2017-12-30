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17:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Соперник «Зенита» «Селтик» сыграл вничью с «Рейнджерс» в 410-м дерби

«Селтик» и «Рейнджерс» сыграли вничью в матче 22-го тура чемпионата Шотландии — 0:0.

Игра стала 410-й в истории противостояния клубов. 159 раз дерби выигрывал «Рейнджерс», 152 — «Селтик», сегодняшняя ничья стала 99-й.

«Селтик» — соперник «Зенита» по 1/16 финала Лиги Европы. Команды проведут поединки 15 и 22 февраля.

Чемпионат Шотландии

Премьер-лига

22-й тур

«Селтик» — «Рейнджерс» — 0:0.

«Селтик»: Гордон, Лустиг, Айер, Боята, Тирни, Форрест, Браун, Макгрегор, Армстронг, Синклэйр (Нтчам, 72), Дембеле (Гриффитс, 61).

«Рейнджерс»: Фодерингем, Таверньер, Бруну Алвеш (Бейтс, 18), Уилсон, Джон, Кандеяш, Маккрори, Краньчар (Пенья, 80), Холт, Уиндасс, Морелос (Эррера, 89).

Предупреждения: Уилсон, 11. Краньчар, 15. Бейтс, 60. Тирни, 82. Браун, 86. Гриффитс, 90+1.

Глазго. Стадион «Celtic Park».

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