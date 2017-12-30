«Ёлки» большого футбола

Источник: Спорт-Экспресс

РЕПЕТИЦИЯ ФИАСКО

К традиции англичан и их соседей по острову проводить очередной тур в первый день нового года мы привычны с самого детства — полуторавековая, она выглядит, как само собой разумеющееся явление. А знаете ли вы, что совсем еще недавно — по историческим меркам — «новогодние» представления на зеленых разлинованных газонах регулярно устраивали и в других странах, и футболисты трудились 1 января наравне с актерами и музыкантами, чей карнавальный чес в этот и окружающие дни в обиходе зовется «елками»?

В этот день случалось играть даже солидным сборным. Скажем, в 1960 году будущий финалист Кубка Европы и олимпийский чемпион Югославия выступила в Марокко и выиграла у местной команды со счетом 5:0, а четыре года спустя сборная ФРГ была сенсационно побита — задолго до схожего фиаско на ЧМ-82 — алжирцами 2:0. Тем же вечером 1964-го, можно сюда добавить, состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка ярмарок «Атлетико» — «Ювентус», причем на «Сантьяго Бернабеу». Итальянцы выиграли 2:1 и вышли в четвертьфинал. А в 1969-м на той же стадии того же соревнования, но в первой встрече сошлись «Сарагоса» и «Ньюкасл». В споре с этими полосатыми успех сопутствовал испанцам — 3:2.

СУПЕРФИНАЛ В ПЕРВОМ ТУРЕ

Самый «топовый» первоянварский международный матч в футбольной истории был сыгран на стыке 1980 и 1981 годов. Именно на стыке: в Монтевидео, где он состоялся, было еще 31 декабря, а Европа уже откупорила шампанское. В те дни в Уругвае проходил турнир сборных, претенциозно названный «малым чемпионатом мира» или Мундиалито: на него были приглашены только мировые чемпионы, а их тогда насчитывалось шесть. Англия, правда, захандрила, сославшись на невозможность переносов во внутреннем календаре, и ее заменили Голландией, выступавшей в двух последних на тот момент финалах ЧМ, а остальные дисциплинированно прибыли. И в первом же туре расписание свело в пару хранителя и предыдущего обладателя Кубка мира — Аргентину и ФРГ.

В стартовом составе аргентинцев, как и через год на следующем ЧМ, вышли 9 чемпионов мира плюс восходящие звезды Марадона и Диас, у немцев — 11 чемпионов Европы-1980. Фантастическая афиша для новогодней ночи и праздничного телеэфира! Германия забила первой, но не удержала ни победу, ни даже ничью: подвела акклиматизация, повлекшая глупые ошибки в обороне, да и Аргентина после перерыва, особенно на последних минутах, играла здорово.

АРГЕНТИНА — ФРГ — 2:1 (0:1)

Голы: Хрубеш, 41 (0:1). Кальц, 84 — автогол (1:1). Диас, 88 (2:1).

Аргентина: Фильоль — Ольгин, Гальван, Пассарелла, Тарантини — Гальего, Ардилес, Марадона — Бертони (Луке, 68), Диас, Кемпес (Валенсия, 46). Тренер Менотти.

ФРГ: Шумахер — Кальц, Ферстер, Диц, Бригель — Х. Мюллер, Бонхоф, Магат — Румменигге, Хрубеш, К. Аллофс. Тренер Дерваль.

Судья Ламо Кастильо (Испания).

Монтевидео. «Сентенарио». 60 000 зрителей.

«СПАРТАК» + «ДИНАМО»

В перечне международных матчей, прошедших 1 января, отметились и мы: в далеком 1936-м сборная Москвы, составленная из игроков «Спартака» и «Динамо», сыграла в Париже с одним из сильнейших французских клубов «Рэсингом». Проиграла 1:2, что объясняется классом противника и совершенно неурочным временем года для наших, но произвела на парижан хорошее впечатление, особенно юный вратарь Акимов, который был на тот момент, можно сказать, дублером запасных. Подробности — здесь.

Французы и итальянцы, вплоть до 1961-го брали моду с англичан и часто назначали на 1 января игры национальных лиг. Потом они отошли от этой практики: Франция ввела в обиход каникулы, а Италия, если Новый год выпадал на уик-энд, проводила тур 31 декабря или 2 января. В 1994-м «Интер» Игоря Шалимова проиграл в «праздничном туре» дома «Аталанте», причем россиянин, судя по активности, был едва ли не единственным из миланцев, кто накануне не праздновал, а готовился к игре. Впрочем, он же русский, поэтому невозможно угадать, как именно он готовился.

Вскоре и в серии А ввели короткий зимний отпуск, чтобы не совмещать футбол и праздники.

ПАРАШЮТ РАДЧЕНКО

В Испании и Португалии «елочные субботники» в XX веке устраивали регулярно. В 90-е, правда, испанцы прекратили изуверствовать и по примеру итальянцев стали сносить новогодние туры на 31-е и 2-е, но в 80-е вовсю играли и 1-го. Последний полный тур, сыгранный в первый день нового года, датирован 1989-м. Интересно, что «Реал» тогда убедительно (4:1) выиграл в Барселоне, а «Барса» — в Мадриде (3:1). Как вы понимаете, соответственно у «Эспаньола» и «Атлетико».

В 1994-м одновременно с Шалимовым поучаствовали в елках и российские «испанцы». Олег Саленко за «Логроньес» не забил «Вальядолиду», зато Дмитрий Радченко сольным проходом и роскошным ударом-парашютом на 88-й минуте принес «Расингу» победу в Бильбао.