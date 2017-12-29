Конте: Финиш в топ-4 в английской Премьер-лиге всегда является успехом

«Финиш в топ-4 в этой лиге всегда является успехом. Это единственный чемпионат, в котором каждый сезон за титул борются шесть команд.



Есть только четыре места в Лиге чемпионов и два — в Лиге Европы, поэтому необходимо сражаться. Когда соперник настолько хорош, как “Манчестер Сити”, тяжело бороться за титул до самого конца, но мы должны полностью выкладываться, стараться набирать три очка в каждой игре и улучшать свою работу», — цитирует Конте официальный сайт «Челси».