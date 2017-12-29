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29 декабря, источник: Чемпионат.com

Конте: Финиш в топ-4 в английской Премьер-лиге всегда является успехом

Главный тренер «Челси» Антонио Конте высказал мнение о конкуренции в английской Премьер-Лиге.

Источник: Reuters

«Финиш в топ-4 в этой лиге всегда является успехом. Это единственный чемпионат, в котором каждый сезон за титул борются шесть команд.

Есть только четыре места в Лиге чемпионов и два — в Лиге Европы, поэтому необходимо сражаться. Когда соперник настолько хорош, как “Манчестер Сити”, тяжело бороться за титул до самого конца, но мы должны полностью выкладываться, стараться набирать три очка в каждой игре и улучшать свою работу», — цитирует Конте официальный сайт «Челси».

В таблице АПЛ после 20 туров «Челси» на одно очко отстаёт от «Манчестер Юнайтед» и на 16 — от лидирующего «Манчестер Сити».

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