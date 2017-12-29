«Окжетпес» официально назначил главного тренера

В него вошли: Главный тренер — Сергей Николаевич Попков. Ассистент главного тренера — Марат Жолдасович ЕслямовТренер по физподготовке — Евгений Николаевич Валентюкевич. Спортивный директор — Игорь Иннокентьевич Ваулин.

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Также информация о футболистах, которые составят костяк команды, будет предоставлена в ближайшее время. Обязанности директора клуба на сегодняшний день исполняет Аскар Ашимович Есекеев.