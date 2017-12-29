Провожая 2017 год, вспомним людей футбола, для которых он стал последним в жизни - Копа, Казачёнка, Глушакова-старшего, Сарсанию.
«Окжетпес» официально назначил главного тренера
В ФК «Окжетпес» частично сформирован тренерский штаб, передает
В ФК «Окжетпес» частично сформирован тренерский штаб, передает
В него вошли: Главный тренер — Сергей Николаевич Попков. Ассистент главного тренера — Марат Жолдасович ЕслямовТренер по физподготовке — Евгений Николаевич Валентюкевич. Спортивный директор — Игорь Иннокентьевич Ваулин.
Оставшаяся часть тренерского штаба будет укомплектована позднее.
Также информация о футболистах, которые составят костяк команды, будет предоставлена в ближайшее время. Обязанности директора клуба на сегодняшний день исполняет Аскар Ашимович Есекеев.
Отметим, 3 января ФК «Окжетпес» отправляется на УТС в г. Шымкент.