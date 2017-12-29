Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Пленных не брать»: Запад ответил на слова Путина о террористах
Названы самые необычные секс-травмы
Кончаловский, Бондарчук, Михалков подписали обращение к Медведеву
В Израиле построили самую высокую башню из Lego (видео)
Меркель и Макрон обратились к России с призывом
Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Кротоне
Наполи
Футбол. Зарубежный
30.12
Фиорентина
Милан
Футбол. Зарубежный
30.12
Болонья
Удинезе
Футбол. Зарубежный
30.12
Беневенто
Кьево
Футбол. Зарубежный
30.12
Аталанта
Кальяри
Футбол. Зарубежный
30.12
Сампдория
СПАЛ
Все события
Гузеева "уничтожила" репутацию Волочковой в прямом эфире - СМИ
СМИ: ЕС решил выставить России счет на €1,4 млрд
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
Российский футбол: все, что нужно для счастья
Российские атлеты примут участие в параде спортсменов на ОИ-2018
Фото дня: Овечкин в забавных штанах и Пике с клюшкой
Глюк’oZa пришла на шоу к Урганту в роскошном платье и с собакой
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Провокационный певец оказался сыном зажиточной семьи из Москвы
Тетя модели из РФ стала вождем в Африке
Фоторепортажи
21«Магнитка» разгромила ЦСКА
14Как будут выглядеть олимпийцы России. 13 правил
19:56 (мск), источник: Prosports.kz

«Окжетпес» официально назначил главного тренера

В ФК «Окжетпес» частично сформирован тренерский штаб, передает пресс-служба кокшетауского клуба.

В него вошли: Главный тренер — Сергей Николаевич Попков. Ассистент главного тренера — Марат Жолдасович ЕслямовТренер по физподготовке — Евгений Николаевич Валентюкевич. Спортивный директор — Игорь Иннокентьевич Ваулин.

Читайте также
Бывший партнер Чижова по «Окжетпесу» ответил на его скандальное интервью про алкоголь и казахстанских игроков

Оставшаяся часть тренерского штаба будет укомплектована позднее.

Также информация о футболистах, которые составят костяк команды, будет предоставлена в ближайшее время. Обязанности директора клуба на сегодняшний день исполняет Аскар Ашимович Есекеев.

Отметим, 3 января ФК «Окжетпес» отправляется на УТС в г. Шымкент.

Окжетпес
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»
Российский футбол: все, что нужно для счастья
Российские атлеты примут участие в параде спортсменов на ОИ-2018
Олимпийская форма сборной России: какой она будет
Сергей Карякин лидирует на ЧМ по блицу после первого дня турнира
«Авангард» расторг контракт с главным тренером
Знарок пропустит Матч звезд КХЛ
Стал известен состав молодёжной сборной России на матч с Беларусью
Новости
Авто
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки В базе Росстандарта появился обновленный сертификационный документ на кроссовер Mazda CX-9
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала 12-летняя школьница раскритиковала ведущих программы
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Дом Меньшикова в Петербурге признали региональным памятником
Горнолыжный курорт построят на месте свалки в Пскове
Леди
Аксессуары, с которыми любое платье станет королевским (фото) Если выбранный наряд не сверкает, как елочная гирлянда, то стоит добавить к нему хотя бы один заметный аксессуар. Ведь когда еще сиять, как не в новогоднюю ночь?
Дети
Успеть до полуночи: новогоднее меню для занятых мам Даже если 31 декабря вы работаете допоздна, наш подбробный план действий поможет вам встретить Новый год во всеоружии
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь