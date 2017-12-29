В Испании назвали время начала матча «Барселона» — «Реал»

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

Как сообщает Sport.es, встреча 36-го тура между «Барселоной» и «Реалом» состоится 6 мая 2018 года на стадионе «Камп Ноу» и начнётся в 20:45 по местному времени (21:45 мск).

Напомним, что в матче первого круга, который состоялся 23 декабря, «Барселона» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде разгромила «Реал» со счётом 3:0.