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18:37 (мск), источник: Sports.kz

«Атырау» завершил втягивающие сборы

Группа местных игроков «Атырау» сегодня завершила втягивающие сборы, которые проходили в родном городе.

Исполняющий обязанности главного тренера «Атырау» Куаныш Кабдулов прокомментировал клубной пресс-службе прошедший двухнедельный УТС.

«Сегодня благополучно завершили двуxнедельные втягивающие сборы. Они включали в себя, во-первых, работу над теxникой и координацией. Также мы проделали необходимый объем работы в тренажерном зале и бассейне. Перед каждой тренировкой проводилось теоретические занятие. Помимо этого, ребята выполнили достаточную беговую работу в аэробном режиме. Все намеченное на этих сборах реализовано нами в полном объеме. Молодые игроки Наурызбек Жагоров, Айбек Гумаров, Ринат Джуматов, Ерасыл Аманжол, Ерхан Таласбаев, Рафаиль Оспанов и Бекжан Баxытов из нашей “молодежки” поедут после нового года на первые сборы с основной командой», — поведал Куаныш Кенжалиевич.

Как ожидается, 9 января стартуют первые полноценные сборы «нефтяников» в Турции.

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