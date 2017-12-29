«Атырау» завершил втягивающие сборы

Исполняющий обязанности главного тренера «Атырау» Куаныш Кабдулов прокомментировал клубной пресс-службе прошедший двухнедельный УТС.



«Сегодня благополучно завершили двуxнедельные втягивающие сборы. Они включали в себя, во-первых, работу над теxникой и координацией. Также мы проделали необходимый объем работы в тренажерном зале и бассейне. Перед каждой тренировкой проводилось теоретические занятие. Помимо этого, ребята выполнили достаточную беговую работу в аэробном режиме. Все намеченное на этих сборах реализовано нами в полном объеме. Молодые игроки Наурызбек Жагоров, Айбек Гумаров, Ринат Джуматов, Ерасыл Аманжол, Ерхан Таласбаев, Рафаиль Оспанов и Бекжан Баxытов из нашей “молодежки” поедут после нового года на первые сборы с основной командой», — поведал Куаныш Кенжалиевич.



Как ожидается, 9 января стартуют первые полноценные сборы «нефтяников» в Турции.