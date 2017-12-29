«Атырау» завершил втягивающие сборы
Группа местных игроков «Атырау» сегодня завершила втягивающие сборы, которые проходили в родном городе.
Группа местных игроков «Атырау» сегодня завершила втягивающие сборы, которые проходили в родном городе.
Исполняющий обязанности главного тренера «Атырау» Куаныш Кабдулов прокомментировал клубной
«Сегодня благополучно завершили двуxнедельные втягивающие сборы. Они включали в себя,
Как ожидается, 9 января стартуют первые полноценные сборы «нефтяников» в Турции.