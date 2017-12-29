Гвардиола: Травма игрока «Манчестер Сити» Компани оказалась несерьезной

Компани получил травму в среду в гостевом матче 20-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (1:0) и был заменен на 11-й минуте.

«Все не так плохо, как мы думали. Он будет готов к следующим играм. Точно мы узнаем завтра. У него растяжение икроножной мышцы, это небольшая проблема», — сказал Гвардиола, слова которого приводятся в официальном аккаунте клуба в Twitter.