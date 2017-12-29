Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Пленных не брать»: Запад ответил на слова Путина о террористах
Раковые клетки уморили голодом
Провокационный певец оказался сыном зажиточной семьи из Москвы
В Израиле построили самую высокую башню из Lego (видео)
Меркель и Макрон обратились к России с призывом
Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Кротоне
Наполи
Футбол. Зарубежный
30.12
Фиорентина
Милан
Футбол. Зарубежный
30.12
Болонья
Удинезе
Футбол. Зарубежный
30.12
Беневенто
Кьево
Футбол. Зарубежный
30.12
Аталанта
Кальяри
Футбол. Зарубежный
30.12
Сампдория
СПАЛ
Все события
«Пленных не брать»: Запад ответил на слова Путина о террористах
СМИ: ЕС выставил России счет на €1,4 млрд
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
Олимпийская форма сборной России: какой она будет
Сергей Карякин лидирует на ЧМ по блицу после первого дня турнира
Собчак примерила брюки от Канье Уэста и кроссовки за 53 тысячи
Саша Стриженова отметила 17-летие с бойфрендом
Раковые клетки уморили голодом
Обратившейся к президенту РФ Дарье Стариковой полностью удалили опухоль
Похищенного специалиста из России выбросили на трассе на Украине
Популярнейшим новогодним блюдом РФ стало не оливье
Фоторепортажи
21«Магнитка» разгромила ЦСКА
14Как будут выглядеть олимпийцы России. 13 правил
17:42 (мск), источник: Р-Спорт

Гвардиола: Травма игрока «Манчестер Сити» Компани оказалась несерьезной

МОСКВА, 29 дек — Р-Спорт. Повреждение защитника английского «Манчестер Сити» Венсана Компани оказалось несерьезным, игрок сможет принять участие в ближайших играх, заявил главный тренер футбольного клуба Хосеп Гвардиола.

Источник: Reuters

Компани получил травму в среду в гостевом матче 20-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (1:0) и был заменен на 11-й минуте.

«Все не так плохо, как мы думали. Он будет готов к следующим играм. Точно мы узнаем завтра. У него растяжение икроножной мышцы, это небольшая проблема», — сказал Гвардиола, слова которого приводятся в официальном аккаунте клуба в Twitter.

Во время загрузки произошла ошибка.

Компани из-за различных травм в текущем сезоне сыграл лишь девять матчей в премьер-лиге.

«Манчестер Сити» после 20 туров лидирует в турнирной таблице чемпионата с 58 очками, на 15 баллов опережая ближайшего преследователя — «Манчестер Юнайтед».

Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Такой хоккей нам нужен: горячие фото челябинской спортивной журналистки
Российский футбол: все, что нужно для счастья
Российские атлеты примут участие в параде спортсменов на ОИ-2018
Олимпийская форма сборной России: какой она будет
Сергей Карякин лидирует на ЧМ по блицу после первого дня турнира
«Авангард» расторг контракт с главным тренером
Знарок пропустит Матч звезд КХЛ
Стал известен состав молодёжной сборной России на матч с Беларусью
Новости
Авто
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки В базе Росстандарта появился обновленный сертификационный документ на кроссовер Mazda CX-9
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала 12-летняя школьница раскритиковала ведущих программы
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Дом Меньшикова в Петербурге признали региональным памятником
Горнолыжный курорт построят на месте свалки в Пскове
Леди
Аксессуары, с которыми любое платье станет королевским (фото) Если выбранный наряд не сверкает, как елочная гирлянда, то стоит добавить к нему хотя бы один заметный аксессуар. Ведь когда еще сиять, как не в новогоднюю ночь?
Дети
Успеть до полуночи: новогоднее меню для занятых мам Даже если 31 декабря вы работаете допоздна, наш подбробный план действий поможет вам встретить Новый год во всеоружии
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь