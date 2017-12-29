Состоялся 12-й традиционный турнир на Кубок друзей Аленичева.
Дубль Алексиса Санчеса принёс «Арсеналу» победу над «Кристал Пэлас»
В матче 20-го тура английской
В матче 20-го тура английской
«Канониры» вышли вперёд на 25-й минуте, когда отличился Шкодран Мустафи. «Орлы» отыгрались в начале второго тайма — голом отметился Эндрос Таунсенд. На 62-й минуте гости вновь повели в счёте — точным ударом отметился Алексис Санчес. Через несколько минут Санчес оформил дубль. В концовке Джеймс Томкинс сократил разрыв в счёте до минимального.
В таблице АПЛ «Арсенал» (37 очков) располагается на шестой строчке, а «Кристал Пэлас» (18) — на 16-й. Команда Роя Ходжсона прервала серию из восьми матчей без поражений.