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01:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Алексиса Санчеса принёс «Арсеналу» победу над «Кристал Пэлас»

В матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» на выезде обыграл «Кристал Пэлас». Встреча, прошедшая на стадионе «Селхерст Парк», завершилась со счётом 3:2.

Источник: AFP 2017

«Канониры» вышли вперёд на 25-й минуте, когда отличился Шкодран Мустафи. «Орлы» отыгрались в начале второго тайма — голом отметился Эндрос Таунсенд. На 62-й минуте гости вновь повели в счёте — точным ударом отметился Алексис Санчес. Через несколько минут Санчес оформил дубль. В концовке Джеймс Томкинс сократил разрыв в счёте до минимального.

В таблице АПЛ «Арсенал» (37 очков) располагается на шестой строчке, а «Кристал Пэлас» (18) — на 16-й. Команда Роя Ходжсона прервала серию из восьми матчей без поражений.

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