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28 декабря, источник: Р-Спорт

Арсен Венгер повторил рекорд Алекса Фергюсона по числу игр в чемпионате Англии

МОСКВА, 28 дек — Р-Спорт. Главный тренер лондонского футбольного клуба «Арсенала» Арсен Венгер повторил рекорд по количеству матчей в английской премьер-лиге на тренерском посту, который ранее установил бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон.

Источник: Reuters

«Арсенал» в четверг проводит выездную встречу против лондонского «Кристал Пэлас» в рамках 20-го тура чемпионата Англии. Этот матч стал для Венгера 810-м в рамках английской премьер-лиги, с таким же показателем Фергюсон покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» в 2013 году.

Венгер должен побить рекорд Фергюсона 31 декабря, когда «Арсенал» сыграет с «Вест Бромвич Альбион» в рамках 21-го тура чемпионата Англии.

Венгер тренирует «Арсенал» с 1996 года и завоевал с лондонской командой три титула чемпионов Англии, а также семь раз становился обладателем Кубка страны. Фергюсон руководил «МЮ» с 1986 по 2013 год.

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