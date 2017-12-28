Арсен Венгер повторил рекорд Алекса Фергюсона по числу игр в чемпионате Англии
МОСКВА, 28 дек —
МОСКВА, 28 дек —
«Арсенал» в четверг проводит выездную встречу против лондонского «Кристал Пэлас» в рамках 20-го тура чемпионата Англии. Этот матч стал для Венгера 810-м в рамках английской
Венгер должен побить рекорд Фергюсона 31 декабря, когда «Арсенал» сыграет с «Вест Бромвич Альбион» в рамках 21-го тура чемпионата Англии.
Венгер тренирует «Арсенал» с 1996 года и завоевал с лондонской командой три титула чемпионов Англии, а также семь раз становился обладателем Кубка страны. Фергюсон руководил «МЮ» с 1986 по 2013 год.