Белорусский защитник БАТЭ Денис Поляков перешел в кипрский АПОЭЛ

В составе БАТЭ Денис Поляков провел 200 официальных матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 8 результативных передач. Вместе с товарищами по команде Денис 6 раз становился чемпионом Беларуси, 1 раз — обладателем Кубка страны и 4 — Суперкубка. В 26 играх за национальную сборную Беларуси 23-летний защитник забил 1 гол.
Новый клуб Дениса Полякова является 26-кратным чемпионом Кипра, 21 раз владел Кубком и 13 раз завоевывал Суперкубком страны. В нынешнем национальном первенстве АПОЭЛ, который тренирует греческий специалист Гиоргос Донис, занимает 4-е место, набрав в 15 проведенных встречах 33 очка (10 побед, 3 ничьи, 2 поражения; разница мячей — 33−10). Дебют белоруса, который будет играть под 23-м номером, может состоятся 3 января, когда АПОЭ примет на своем поле «Арис», который занимают 13-е, предпоследнее место в турнирной таблице.