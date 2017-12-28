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28 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Джейми Каррагер: Английская премьер-лига постепенно становится посмешищем

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер отметил, что все команды чемпионата Англии играют с соперниками из первой шестерки постыдным образом. Он также добавил, что лига постепенно становится посмешищем.

Источник: AFP 2017

Отметим, что Каррагер высказался подобным образом после матча 20-го тура между «Ньюкаслом» и «Манчестер Сити» (0:1).

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— Не только «Ньюкасл», а все команды АПЛ в матчах с соперниками из первой шестерки, особенно на своем поле, играют постыдным образом. Лига постепенно становится посмешищем, ведь топ-клубы слишком далеки от всех остальных, — приводят Mirror слова Каррагера. — Аутсайдеры перед матчами с лидерами практически признают, что проиграют, и согласны уступить не крупнее 0:1 или 0:2.

Всегда в чемпионате Англии каждая команда могла дать бой. Именно поэтому весь мир смотрит АПЛ. Продолжат ли смотреть, если будут видеть такой футбол? У меня нет претензий к «Ньюкаслу», дело не только в них. Я вижу такую игру у всех команд из нижней части турнирной таблицы. Должны же аутсайдеры показывать хоть какую-то агрессию, иметь хоть какой-то план на победу и немного идти вперед.

Ньюкасл Юнайтед 0:1
Первый тайм: 0:1
Манчестер Сити
27.12.2017, 22:45 Зрители: 52311 основной раунд: 20-й тур St. James’ Park
Главные тренеры
Рафаэль Бенитес Хосеп Гвардьола
Голы
7 Рахим Стерлинг (К. Де Брейне) 31′
Составы
Роб Эллиот 1
Пол Дамметт 3
Джамал Ласкеллес 6
Хавьер Манкильо 19
ДеАндре Йедлин 22
Джонджо Шелви 8
Мохамед Диаме 10
Джейкоб Мерфи 7
77′ Шансель Мбемба 18
Микель Мерино 23
71′ Роландо Аронс 16
Кристиан Атсу 30
62′ Хосе Луис Санмартин Хоселу 21
75′ Дуайт Гэйл 9
31 Эдерсон
2 Кайл Уокер
3 Луис да Силва Данилу
30 Николас Отаменди
8 Илкай Гюндоган
17 Кевин Де Брейне
25 Фернандинью
7 Рахим Стерлинг
4 Венсан Компани 11′
33 Габриэл Жезус
10 Серхио Агуэро 77′
15 Эльяким Мангала
20 Бернарду Силва 83′
19 Лерой Сане
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 21
2 Удары в створ 6
3 Угловые 8
11 Фолы 6
4 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Андре Марринер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Италия
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