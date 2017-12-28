Джейми Каррагер: Английская премьер-лига постепенно становится посмешищем

— Не только «Ньюкасл», а все команды АПЛ в матчах с соперниками из первой шестерки, особенно на своем поле, играют постыдным образом. Лига постепенно становится посмешищем, ведь топ-клубы слишком далеки от всех остальных, — приводят Mirror слова Каррагера. — Аутсайдеры перед матчами с лидерами практически признают, что проиграют, и согласны уступить не крупнее 0:1 или 0:2.

Всегда в чемпионате Англии каждая команда могла дать бой. Именно поэтому весь мир смотрит АПЛ. Продолжат ли смотреть, если будут видеть такой футбол? У меня нет претензий к «Ньюкаслу», дело не только в них. Я вижу такую игру у всех команд из нижней части турнирной таблицы. Должны же аутсайдеры показывать хоть какую-то агрессию, иметь хоть какой-то план на победу и немного идти вперед.