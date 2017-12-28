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28 декабря, источник: Vesti.kz

«Астана» обозначила цену за Патрика Твумаси

Турецкий «Бурсаспор» снова не смог приобрести нападающего «Астаны» и сборной Ганы Патрика Твумаси. Об этом сообщает Bursa Sporx.

По данным издания, «Бурcаспор» через своего президента Али Ая сделал «Астане» предложение о переходе Твумаси за 750 тысяч евро, однако казахстанский клуб обозначил цену за трансфер в 2 миллиона евро. Сообщается, что турецкая сторона не теряет надежды договориться за меньшую сумму.

Вероятность трансфера Твумаси именно в «Бурсаспор» до сих пор существует. Сам футболист намерен продолжить карьеру в Европе и следит за тем, как идут переговоры. В «Астане» же готовы отпустить футболиста в случае хорошего предложения.

Информация о возможном трансфере Твумаси в «Бурсаспор» появляется уже не в первый раз. Еще в 2015 году турецкий клуб проявил первый интерес к ганцу, а в прошедшем августе предлагал 1,2 миллиона евро, но «Астана» запросила на 300 тысяч больше.

Ранее в это межсезонье сообщалось об интересе к Твумаси со стороны московского «Спартака», немецкого «Штутгарта» и шотландского «Селтика». Его действующий контракт рассчитан до конца 2019 года.

23-летний Твумаси выступает за «Астану» с 2013 года. Форвард ярко провел прошедший сезон: в 30 матчах КПЛ он забил 14 голов и сделал пять ассистов, в шести играх Лиги чемпионов отличился пять раз, а в шести встречах группы Лиги Европы записал на свой счет четыре мяча и две голевые передачи.

В 2017 году «Астана» в четвертый раз подряд выиграла чемпионат Казахстана и впервые в истории вышла в 1/16 финала Лиги Европы, а сам Твумаси дебютировал в сборной Ганы.

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