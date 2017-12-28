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28 декабря, источник: Спорт-Экспресс

«Севилья» назначила Монтеллу на пост главного тренера

«Севилья» на своем официальном сайте сообщила о назначении Винченцо Монтеллы на пост главного тренера команды. На этом посту итальянский специалист сменил Эдуардо Бериссо.

На этом посту Монтелла сменил Эдуардо Бериссо, которрый в ноябре перенес операцию по удалению рака предстательной железы. 48-летний аргентинец был уволен 22 декабря. Решение было принято в связи с неудовлетворительными результатами команды.

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В этом сезоне «Севилья» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 29 очков в 17 турах. Отставание от занимающей первую строчку «Барселоны» составляет 16 баллов. Также андалусийцы вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места в группе E. Соперником испанского клуба на этой стадии турнира станет «Манчестер Юнайтед». В группе испанцы играли со «Спартаком» (1:5, 2:1).

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