«Ювентус» отклонил предложение «МЮ» о покупке Дибалы за 79 миллионов евро и Мхитаряна

Источник: Reuters

По информации источника, «красные дьяволы» предлагали туринцам 79 миллионов евро, также в потенциальную сделку были включены права на полузащитника Генриха Мхитаряна, который в этом сезоне лишился места в основном составе.

Ранее сообщалось, что руководство итальянского клуба готово расстаться с Дибалой за 150 миллионов евро. Контракт аргентинского форварда с «бьянконери» рассчитан до конца сезона-2021/22.

Отметим, что Мхитарян рассчитывает покинуть «МЮ» для получения игровой практики. В качестве возможных вариантов продолжения карьеры назывались дортмундская «Боруссия» и «Интер».