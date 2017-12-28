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17:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ювентус» отклонил предложение «МЮ» о покупке Дибалы за 79 миллионов евро и Мхитаряна

«Манчестер Юнайтед» не смог договориться с «Ювентусом» о покупке нападающего Пауло Дибалы.

Источник: Reuters

По информации источника, «красные дьяволы» предлагали туринцам 79 миллионов евро, также в потенциальную сделку были включены права на полузащитника Генриха Мхитаряна, который в этом сезоне лишился места в основном составе.

Ранее сообщалось, что руководство итальянского клуба готово расстаться с Дибалой за 150 миллионов евро. Контракт аргентинского форварда с «бьянконери» рассчитан до конца сезона-2021/22.

Отметим, что Мхитарян рассчитывает покинуть «МЮ» для получения игровой практики. В качестве возможных вариантов продолжения карьеры назывались дортмундская «Боруссия» и «Интер».

Дибала в этом сезоне принял участие в 25 матчах в составе «Юве», забив 15 мячей и отдав 3 результативных передачи. В активе Мхитаряна 20 матчей во всех клубных турнирах, в которых он отметился 2 голами и 5 результативными передачами.

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