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15:37 (мск), источник: Прессбол

Kerkida.net: Денис Поляков прибыл в расположение АПОЭЛа. Игрок пройдет медосмотр и подпишет контракт

Белорусский защитник БАТЭ Денис Поляков прибыл в расположение АПОЭЛа в Никосии.

Источник: РИА "Новости"

По сведениям портала kerkida.net, футболист 28 декабря пройдет медосмотр и, если все будет хорошо, подпишет контракт с клубом. Поляков сразу же включится в тренировочный процесс АПОЭЛа.

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