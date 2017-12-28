Состоялся 12-й традиционный турнир на Кубок друзей Аленичева.
Kerkida.net: Денис Поляков прибыл в расположение АПОЭЛа. Игрок пройдет медосмотр и подпишет контракт
Белорусский защитник БАТЭ Денис Поляков прибыл в расположение АПОЭЛа в Никосии.
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По сведениям портала kerkida.net, футболист 28 декабря пройдет медосмотр и, если все будет хорошо, подпишет контракт с клубом. Поляков сразу же включится в тренировочный процесс АПОЭЛа.