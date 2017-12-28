Состоялся 12-й традиционный турнир на Кубок друзей Аленичева.
«Суонси» назвал имя нового главного тренера
Руководство «Суонси Сити» определилось с новым главным тренером.
Руководство «Суонси Сити» определилось с новым главным тренером.
Им стал бывший наставник «Шеффилд Уэнсдей» Карлуш Карвальял, который был отправлен в отставку 24 декабря. О назначении 52-летнего специалиста сообщается на официальном сайте «Суонси».
Контракт с португальским наставником подписан до конца сезона-2017/18 с возможностью продления. Карвальял занял место Поля Клемента, который был уволен 20 декабря.
Футболисты «Суонси Сити» уже провели первую тренировку под руководством нового главного тренера. Ближайший матч «лебедей» запланирован на 30 декабря против «Уотфорда» в 21-м туре АПЛ.