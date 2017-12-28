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15:09 (мск), источник: РБК-Спорт

«Ювентус» согласился продать своего лучшего бомбардира за €150 млн

Лучший бомбардир «Ювентуса» Пауло Дибала может сменить клуб по окончании сезона. Туринский клуб готов продать аргентинского нападающего за €150 млн.

Источник: РБК-Спорт

Туринский «Ювентус» согласен продать лучшего бомбардира команды Пауло Дибалу за €150 млн, сообщает Corriere della Sera. Сделка может состояться по окончании нынешнего сезона. В услугах 24-летнего аргентинского форварда заинтересованы «Пари Сен-Жермен» и мадридский «Реал».

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Дибала перебрался в Европу из аргентинского клуба «Институто» в 2012 году. В чемпионате Аргентины он провел всего один сезон, после чего его приобрел итальянский «Палермо». На тот момент Дибале было всего 18 лет. За сицилийский клуб Дибала отыграл четыре сезона, после чего его приобрел «Ювентус». Сумма трансфера составила €32 млн.

В составе «Палермо» Дибала победил в Серии B (второй дивизион чемпионата Италии), с «Ювентусом» дважды выиграл скудетто, дважды победил в Кубке Италии, выиграл Суперкубок страны и вышел в финал Лиги чемпионов. В 2014/2015 году стал лучшим ассистентом первенства Италии — за сезон Дибала в Серии А отдал 12 передач. В прошлом сезоне «Ювентус» в Лиге чемпионов выбил на стадии четвертьфинала «Барселону», и Дибала стал лучшим игроком первого матча, который завершился со счетом 3:0 в пользу туринцев. Второй матч закончился со счетом 0:0.

В нынешнем сезоне Дибала является лучшим бомбардиром «Ювентуса». В 25 матчах во всех турнирах он забил 15 мячей. В списке лучших бомбардиров чемпионата Италии аргентинский форвард с 12 голами занимает третье место, уступая только Мауро Икарди из «Интера» (17) и Чиро Иммобиле из «Лацио» (16).

В таблице чемпионата Италии «Ювентус» после 18 туров занимает второе место. Туринский клуб на одно очко опережает «Наполи» (45 против 44). Первым соперником «Ювентуса» в плей-офф Лиги чемпионов будет лондонский «Тоттенхэм».

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