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14:56 (мск), источник: Чемпионат.com

В Нидерландах сообщили имя нового главного тренера «Аякса»

Наставник «Утрехта» Эрик тен Хаг в ближайшее время станет новым главным тренером «Аякса».

Источник: Reuters

Как сообщает NOS, стороны договорились о заключении контракта, который будет рассчитан до конца сезона-2019/20.

Помощником тен Хага в «Аяксе» станет Альфред Схредер, который также заключит соглашение на два с половиной года.

Ранее «Аякс» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Марселом Кейзером, который работал в клубе с лета нынешнего года. Микаэль Райцигер был назначен исполняющим обязанности наставника «Аякса».

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