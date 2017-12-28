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В Нидерландах сообщили имя нового главного тренера «Аякса»
Наставник «Утрехта» Эрик тен Хаг в ближайшее время станет новым главным тренером «Аякса».
Наставник «Утрехта» Эрик тен Хаг в ближайшее время станет новым главным тренером «Аякса».
Как сообщает NOS, стороны договорились о заключении контракта, который будет рассчитан до конца сезона-2019/20.
Помощником тен Хага в «Аяксе» станет Альфред Схредер, который также заключит соглашение на два с половиной года.
Ранее «Аякс» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Марселом Кейзером, который работал в клубе с лета нынешнего года. Микаэль Райцигер был назначен исполняющим обязанности наставника «Аякса».