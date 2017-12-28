ТОП-5 футболистов, которые могли бы заменить Кабанангу и Твумаси в «Астане»

Форварды «Астаны» Патрик Твумаси и Жуниор Кабананга намереваются этой зимой трудоустроиться в других клубах. Оно и понятно — футболисты в минувшем сезоне неплохо себя проявили и заслужили попробовать силы на более высоком уровне. При этом столичной команде будет непросто найти им равноценную замену, поскольку хорошие нападающие на дороге не валяются, а из числа свободных агентов очень много возрастных игроков.

Несмотря на это, корреспондент Vesti.kz представляет ТОП-5 футболистов, которые могли бы перейти в стан действующего чемпиона как на безвозмездной основе, так и за определенную компенсацию.

Жерар Гоу, 28 лет (свободный агент).

Экс-нападающий «Кайрата» в последние три сезона становился лучшим бомбардиром казахстанской премьер-лиги. По завершении нынешнего чемпионата ивуариец покинул расположение клуба, не договорившись о продлении контракта, истекающего 31 декабря.

Возможно, Гоу уступает Кабананге в техническом оснащении, однако этот пробел с лихвой способен компенсировать голевым чутьем и умением правильно открываться при молниеносных контратаках. Что немаловажно для «Астаны», Гоу адаптирован к КПЛ и находится в статусе свободного агента, то есть северянам придется потратиться лишь на его зарплату и агентские бонусы.

Жонатан Бамба, 21 год («Сент-Этьен»).

Трансферная стоимость француза составляет четыре миллиона евро. Но 30 июня 2018 года у него истекает контракт с клубом, у которого, мягко говоря, не все гладко в национальном чемпионате. «Сент-Этьен» идет на 16-м месте и рискует вот-вот скатиться в зону вылета. Между тем, Бамба показывает хорошую результативность, забил пять мячей в 15 играх и является лучшим снайпером своей команды, хотя действует в атаке справа.

Интересно, что буквально летом его цена варьировалась в районе одного миллиона евро, когда он из «Анже» перебирался в «Сент-Этьен». Однако футболист прекрасно зарекомендовал себя на новом месте, отчего, собственно, возросла его рыночная стоимость. Думается, он стал бы идеальной заменой Твумаси. Более того, «Астана» в последующем могла бы на нем неплохо заработать, учитывая его молодой возраст.

Яннис Салибюр, 26 лет («Генгам»).

До перехода в «Генгам» из «Клермона» в январе 2015 года трансферная стоимость Салибюра не превышала 800 тысяч евро. Сейчас она равна пяти миллионам евро. Как и в случае с Бамба, у него контракт истекает летом, что позволяет Яннису вести переговоры с другими командами. Футболист используется как в центре нападения, так и на любом из флангов атаки.

Откровенно говоря, первые два сезона в «Генгаме» для Салибюра сложились более чем удачно, потому как регулярно выходил в составе. В нынешнем сезоне он провел 13 игр из 19 возможных в чемпионате и забил два гола. «Астане» стоит присмотреться к этому игроку, имеющему конголезские корни.

Ромариньо, 27 лет («Аль-Джазира»).

Бразилец до 2014 года выступал у себя на родине, после чего перебрался в Катар, где защищал цвета «Аль-Джаиша». За три сезона провел 72 матча и забил 41 гол. Это лучшая результативность в карьере игрока. До переезда на Ближний Восток Ромариньо помог «Коринтиансу» в 2012 году впервые в клубной истории завоевать Кубок Либертадорес. Форвард появился на поле за десять минут до окончания первой игры финала в Буэнос-Айресе против «Боки Хуниорс» и первым же касанием отправил мяч в сетку ворот, тем самым не позволив своей команде проиграть (1:1). В домашней встрече бразильцы добились победы (2:0) и стали победителями главного южноамериканского клубного турнира.

На сегодняшний день Ромариньо выступает за «Аль-Джазиру» (ОАЭ). Его трансферная стоимость оценивается в четыре миллиона евро. Правда, его контракт истекает 30 июня. Достаточно интересный и в самом расцвете сил нападающий.

Сега Кейта, 25 лет (свободный агент).

Когда-то этим игроком интересовались многие зарубежные клубы, среди которых были лондонский «Арсенал», итальянские «Милан» и «Интер». Также Зинедин Зидан предлагал его «Реалу». И все же свой первый профессиональный контракт он подписал с «Труа». В дальнейшем то уходил из этой команды, то возвращался. Последним его клубом стал бельгийский «Тюбиз» из второго дивизиона. Играл с переменным успехом, в 62 матчах забил 12 мячей. С лета 2017 года находится без клуба.

Да, у футболиста не задалась карьера на раннем этапе, но у него еще есть время ее реанимировать, ведь в футбол играть умеет. Впрочем, у «Астаны» имеется опыт выводить игроков на более высокий уровень. У тех же Твумаси с Кабанангой не сразу все получалось, зато сейчас заиграли и заинтересовали другие клубы. Почему бы Кейта не пройти их путь?