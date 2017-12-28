Футболисты «Милана» победили «Интер» и вышли в полуфинал Кубка Италии

Встреча, продолжавшаяся 120 минут, завершилась со счетом 1:0 в пользу «россонери», единственный гол на 104-й минуте забил Патрик Кутроне.

Соперником «Милана» в полуфинале турнира будет римский «Лацио», который ранее обыграл «Фиорентину» — 1:0. Два других четвертьфинальных матча, «Наполи» — «Атланта» и «Ювентус» — «Торино», состоятся в начале января.