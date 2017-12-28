СМИ: Ван Дейк стал самым дорогим защитником в истории

По этому показателю ван Дейк обошел Кайла Уокера, который летом 2017 года сменил «Тоттенхэм» на «Манчестер Сити» за 51 миллион евро (без учета бонусов. — Прим. «СЭ»).

Кроме того, переход ван Дейка стал самым дорогим в истории «Ливерпуля». Предыдущий рекорд принадлежал Мохамеду Салаху, который пополнил состав «красных» летом 2017 года — 49,4 миллиона евро. Также сделка с участием голландца стала самой дорогой среди трансферов, совершенных зимой (ранее рекорд принадлежал Оскару, который перешел из «Челси» в «Шанхай Шанган» за 60 миллионов евро).