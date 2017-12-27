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27 декабря, источник: Чемпионат.com

41-летний уругваец Абреу установил рекорд по количеству клубов в карьере

Нападающий Себастьян Абреу установил рекорд по количеству клубов за карьеру.

41-летний уругваец подписал контракт на один год с чилийской командой «Аудакс Итальяно». Это 26-й клуб в карьере Абреу, и он установил рекорд по этому показателю, сообщает сайт’Аудакс Итальяно.

Отмечается, что до этого рекордсменом был немецкий футболист Луц Пфанненштиль, который за свою карьеру поиграл за 25 клубов.

Добавим, что Абреу является также мировым рекордсменом по количеству переходов. Форвард 30 раз менял команды в течение карьеры, в некоторых случаях возвращаясь в свои старые клубы.

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