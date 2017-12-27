41-летний уругваец Абреу установил рекорд по количеству клубов в карьере

41-летний уругваец подписал контракт на один год с чилийской командой «Аудакс Итальяно». Это 26-й клуб в карьере Абреу, и он установил рекорд по этому показателю, сообщает сайт’Аудакс Итальяно.



Отмечается, что до этого рекордсменом был немецкий футболист Луц Пфанненштиль, который за свою карьеру поиграл за 25 клубов.