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27 декабря, источник: Чемпионат.com

Источник: «Ливерпуль» отдаст за ван Дейка рекордные для защитников деньги

«Ливерпуль» договорился с «Саутгемптоном» о переходе защитника «святых» Вирджила ван Дейка за € 85 млн, утверждает авторитетное британское издание The Telegraph.

Источник: Reuters

Летом клубы вели активные переговоры о сделке, но тогда им не удалось согласовать сумму трансфера. Сегодня они смогли уладить все вопросы. В борьбе за ван Дейка мерсисайдцы опередили «Манчестер Сити» и «Челси».

Трансфер Вирджила в «Ливерпуль» может сорваться, только если в адрес «Саутгемптона» и Вирджила, мечтающего о переходе в стан красных, внезапно поступят новые, ещё более привлекательные предложения. Возможно, о сделке будет объявлено даже до открытия зимнего трансферного окна. Оклад голландца в «Ливерпуле» должен составить около € 200 тыс. в неделю.

Если ван Дейк перейдёт в «Ливерпуль» за € 85 млн, то этот трансфер станет рекордным для защитников. Самым дорогим трансфером среди защитников на данный момент считается переход Кайла Уолкера в «Манчестер Сити» (менее € 60 млн).

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