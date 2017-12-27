Гвардиола всех уничтожил, Неймар освоился, а «Реал» высох. Саммари евросезона

Источник: Reuters

ИСПАНИЯ

1. МОДА НА ДВУХ НАПАДАЮЩИХ

Пожалуй, главное тактическое новшество чемпионата Испании в этом сезоне. Сразу несколько клубов, включая «Реал» и «Барселону», предпочли формацию с двумя форвардами, а не привычную схему 4−3−3. Пока, лучше всего играть по весьма не затейливой и даже скучной расстановке получается у каталонцев. Эрнесто Вальверде взял быка за рога сразу, принеся в жертву результату красоту. Сергей Галицкий бы не одобрил.

2. ПИКОВАЯ «ВАЛЕНСИЯ»

Давно ли «летучие мыши» были так хороши? Очень давно. В этом сезоне в команде собрались сбитые летчики типа Кондогбиа и окончательно списанные ребята типа Дзадзы. И это все под руководством забаненного всеми и вся Марселино! Команда, собранная на коленке, демонстрирует в этом сезоне яркий и интересный футбол. Коллектив, казалось бы, обреченный до начала сезона на очередной провал удивил абсолютно всех, и сейчас наравне с лидерами борется если не за победу в примере, то за место в тройке уж точно.

3. КРИЗИС «РЕАЛА»

Мадридцы, выигрывавший вообще все в последние два сезона под руководством Зинедина Зидана, явно в беде. Роналду не молодеет, потому форму набирает медленно, Бензема так вообще не попадает по мячу в голевых ситуациях. А молодые ребята типа Асенсио, Льоренте и Майораля не готовы в силу неопытности показывать стабильно высокий уровень. И пока «Реал» потихоньку выходит из кризиса за счет внутренних резервов, отрыв от «Барселоны» возрос аж на 14 очков.

ИТАЛИЯ

1. «ЮВЕНТУС» ВСЕ ЕЩЕ НЕ ПЕРВЫЙ

Команда Массимилиано Аллегри последние несколько лет, как бы плохо не стартовала, стабильно взбиралась на первое место к Новому году. Но в этом сезоне все не так: уже и «Интер» был первым и «Наполи», но не «Юве». Важно понимать, что это заслуга конкурентов: те же неаполитанцы в этом сезоне теряют намного меньше очков.

2. ЛУЧШИЙ «ИНТЕР» ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Лучано Спаллетти сколотил в Милане новую команду из старых футболистов. По опыту прошлых лет сложно поверить, но «Интер» за 18 туров серии А проиграл лишь дважды, и это в последних двух на данный момент матчах. Икарди наконец-то приобрел голевую стабильность (лучший бомбардир лиги — 17 мячей), а оборона предпенсионного возраста ошибается крайне редко (14 пропущенных голов, меньше только у «Наполи» (13) и «Ромы» (11).

3. КАЗУС «БЕНЕВЕНТО»

Новичок серии А плотно осел на дне турнирной таблицы с одним очком, установив антирекорд лиги, проиграв 16 матчей подряд. И самое интересное, что это очко команда заработала в игре с «Миланом» Дженнаро Гаттузо. Теперь молодому тренеру можно предъявить за не состоятельность. А вообще, слабость нынешних аутсайдеров лиги еще раз доказывает, что чемпионат Италии неплохо бы сократить, как в старые добрые времена, до 18 команд.

АНГЛИЯ

1. «МАНЧЕСТЕР СИТИ» УБИЛ ИНТРИГУ

Второй сезон у Хосепа Гвардиолы в Англии складывается идеально. «Сити» не только идет на первом месте с диким отрывом в 12 очков, но и пока никому не проигрывает. В связи с этим одна интрига в АПЛ появляется сама собой: сможет ли «МС» повторить достижение «Арсенала"-2003/04 и так и не проиграть в чемпионате ни разу? Возможно. Интересно, что один рекорд «канониров» манчестерский клуб уже побил, одержав 15 побед подряд.

2. ОСТАНОВИТЕ ХАРРИ КЕЙНА

Что англичанин в огне и будет разрывать все мыслимые и немыслимые рамки, мы уже поняли. Харри не только забил за календарный год больше Месси (56) и Роналду (55). Кейн побил и рекорд Ширера, который держался с 1995 года. Алан забил за календарный год в АПЛ больше 36 голов, у лидера «шпор» уже 39 мячей. Уже понятно, на кого летом Флорентино Перес готов потратить больше ста миллионов евро.

3. БРИТАНСКАЯ КЛАССИКА

Уже и нет в помине «большой четверки», недавно победу в АПЛ у топ-клубов отобрал дерзкий «Лестер». И вот наконец спустя пару сезонов все шесть топ-клубов чемпионата Англии наконец-то заняли первые места и борются между собой. Денег у команд много, составы пестрят мировыми звездами, а интрига осталась одна — на четыре лигочемпионских места сразу шесть претендентов. Тот же «Арсенал» пролетел мимо ЛЧ в прошлом сезоне, а кто пролетит в этом — большой вопрос.

ГЕРМАНИЯ

1. ТРЕНЕРСКАЯ ЧЕХАРДА

В ходе сезона тренеров поменяли уже 8 клубов, включая оба ведущих. В «Баварии» звезды выжили Карло Анчелотти, на место которого пришел Юпп Хайнкес — тот самый, что привел мюнхенцев к их последнему на данный момент триумфу в Лиге чемпионов (2012/13). В «Боруссии» руководство досрочно рассталось с Петером Бошем, заменив его на Петера Штегера, который начинал чемпионат с… провала в «Кельне» (14 туров без побед).

После тренерской рокировки «Бавария» закрепилась на первом месте (11 очков отрыва от «Шальке»). А вот покинувшей досрочно Лигу чемпионов «Боруссии» теперь остается «спасать» провальный сезон в Лиге Европы. Из Кубка Германии при Штегере «шмели» уже вылетели.

2. 4:4 В РУРСКОМ ДЕРБИ

Приговор Бошу подписал матч против «Шальке», который вполне мог обернуться для голландского специалиста триумфом. К 25-й минуте номинальные хозяева «рурского дерби» громили соперника 4:0 на глазах у 80 тысяч зрителей! Однако в итоге «Боруссия» упустила победу, позволив «Шальке» сравнять счет на четвертой добавленной минуте. Таких камбеков бундеслига ранее не знала.

3. 11 ИСЛАНДСКИХ ГОЛОВ

Если лидерство в гонке бомбардиров Роберта Левандовски (15 голов) и Пьера-Эмерика Обамейанга (13) никого не удивляет, то промежуточное третье место Альфреда Финнбогасона (11) из «Аугсбурга» — большой сюрприз. 24-летний исландец забил 41% мячей своего клуба и оформил два хет-трика. В 14 матчах Финнбогасон поразил ворота столько же раз, сколько суммарно за три предыдущих сезона. Ждем Альфреда на ЧМ-2018 в России.

Читайте также Мбаппе побил рекорд Бензема

ФРАНЦИЯ

1. САМЫЙ ДОРОГОЙ ТРАНСФЕР В ИСТОРИИ

Покупка у «Барселоны» Неймара обошлась «ПСЖ» в 222 млн евро — это рекорд всех времен! С приходом бразильца парижане превратились в одного из главных фаворитов Лиги чемпионов. Что уж говорить про домашний чемпионат, где Неймар (если не считать споров за право бить пенальти) образовал убойную связку с Эдинсоном Кавани (30 голов и 9 передач на двоих). А ведь в распоряжении Уная Эмери есть и еще один звездный нападающий-новичок — арендованный у «Монако» Килиан Мбаппе. Атака «ПСЖ"-2017/18 — страшная сила!

2. НЕПРИСТУПНЫЙ «МОНПЕЛЬЕ»

Не хватающая звезд с неба команда показала в первом круге удивительный результат — ни одного поражения в матчах с «ПСЖ», «Марселем», «Лионом» и «Монако»! Все игры против «большой четверки» подопечные Мишеля Тер-Закаряна завершили вничью. Залог такой стабильности блестящая защита: «Монпелье» в 19 турах пропустил 13 голов, а вратарь Бенжамен Леконт 9 раз сыграл «на ноль». Оба результата — лучшие в лиге 1.

3. СКАНДАЛ В «ДЕРБИ РОНЫ»