Болельщики признали Твумаси игроком года в составе «Астаны»

Тройку лидеров голосования замкнул лучший бомбардир команды Жуниор Кабананга. За конголезца свои голоса отдали 10 процентов. Жуниор за этот календарный год забил 23 гола и отдал шесть результативных передач во всех официальных турнирах, в которых участие принимала «Астана». По итогам сезона он стал вторым бомбардиром КПЛ, а в начале года — лучшим бомбардиром Кубка африканских наций.

19,1 процента голосов и второе место в опросе занял вице-капитан «Астаны» Дмитрий Шомко. Защитник клуба стал в этом сезоне абсолютным лидером по количеству матчей за «Астану» в Еврокубках, а также лучшим ассистентом команды, отдав 13 голевых передач.