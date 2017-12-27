Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Яна Кошкина рассказала о съемках в постельных сценах
Генетики рассказали, какое мясо можно есть людям
"Могут все отобрать": предостережение Путина бизнесменам из РФ
Мы их потеряли: названы главные утраты 2017 года (фото)
Путин ответил на реплику ребенка, что вживую выглядит хуже
Текущие события
Футбол. Зарубежный
27.12
Ньюкасл Юнайтед0
Манчестер Сити1
Футбол. Зарубежный
26.12
Вест Бромвич Альбион0
Эвертон0
Футбол. Зарубежный
26.12
Уотфорд2
Лестер1
Футбол. Зарубежный
26.12
Ливерпуль5
Суонси0
Футбол. Зарубежный
23:00
Кристал Пэлас
Арсенал
Футбол. Зарубежный
29.12
Кротоне
Наполи
Все события
Песков рассказал о судьбе "обманувшего" Путина главы рыбзавода
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась)
Новый Volkswagen Touareg: свежая порция фотографий
Гвардиола всех уничтожил, Неймар освоился, а «Реал» высох
«Манчестер Сити» продлил победную серию в чемпионате Англии
Светлана Бондарчук отдыхает на Бали
Иванка и Тиффани Трамп в купальниках поздравили всех с Рождеством
Названы самые необычные секс-травмы
Сон, ЗОЖ и «пивной» алкоголизм: продолжаем развенчивать мифы об алкоголе
Мать планировавшего взрыв в Петербурге полгода просила ФСБ помочь
Открывший стрельбу директор фабрики объяснился
Фоторепортажи
8«Реал Мадрид» второй раз подряд выиграл клубный чемпионат мира
21«Магнитка» разгромила ЦСКА
27 декабря, источник: Vesti.kz

Болельщики признали Твумаси игроком года в составе «Астаны»

Форвард «Астаны» Патрик Твумаси по версии болельщиков признан игроком года, сообщается на сайте столичного клуба.

Тройку лидеров голосования замкнул лучший бомбардир команды Жуниор Кабананга. За конголезца свои голоса отдали 10 процентов. Жуниор за этот календарный год забил 23 гола и отдал шесть результативных передач во всех официальных турнирах, в которых участие принимала «Астана». По итогам сезона он стал вторым бомбардиром КПЛ, а в начале года — лучшим бомбардиром Кубка африканских наций.

19,1 процента голосов и второе место в опросе занял вице-капитан «Астаны» Дмитрий Шомко. Защитник клуба стал в этом сезоне абсолютным лидером по количеству матчей за «Астану» в Еврокубках, а также лучшим ассистентом команды, отдав 13 голевых передач.

Звание «Игрок года» по версии болельщиков получил Патрик Твумаси, который себя ярко проявил в еврокубках этого сезона, став не только лучшим бомбардиром команды, но и одним из лучших группового этапа Лиги Европы. Всего же за этот год Патрик забил 22 гола и отдал семь результативных передач.

Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Никогда бы не взял на работу тренеров, которые ездили на заработки в Казахстан. Чемпионат там слабый - легенда донецкого "Шахтера"
Гвардиола всех уничтожил, Неймар освоился, а «Реал» высох
«Манчестер Сити» продлил победную серию в чемпионате Англии
Футболисты «Милана» вышли в полуфинал Кубка Италии
СКА проиграл третий из пяти последних матчей КХЛ
СМИ: Ван Дейк стал самым дорогим защитником в истории футбола
«Салават Юлаев» одержал волевую победу в гостях над «Авангардом»
«Бразилия приедет за победой». Интервью Неймара Жерару Пике
Новости
Авто
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители По мнению главы государства, причина в переводе автопарка предприятия на газ. «Сливать нечего!», - отметил президент
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!» Подписчики телеведущего в соцсетях подозревают создателей передачи про талантливых детей в платном наборе участников
Недвижимость
В Москве впервые появится станция метро в стиле оригами
Росреестр начнет применять блокчейн в начале 2018 г
Путин поручил повысить доступность жилья для россиян
Кабмин РФ утвердил перенос сроков сдачи стадионов в семи городах ЧМ-2018
Леди
Модные итоги: 14 ключевых образов этого года Блестящие лодочки, спортивные брюки и «голые платья»: мы отсмотрели сотни фотографий и выбрали самые красивые модные образы уходящего года
Дети
Оксана Федорова показала подросшую дочь 4-летняя Лиза унаследовала мамину красоту.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь