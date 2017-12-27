Болельщики признали Твумаси игроком года в составе «Астаны»
Форвард «Астаны» Патрик Твумаси по версии болельщиков признан игроком года, сообщается на сайте столичного клуба.
Форвард «Астаны» Патрик Твумаси по версии болельщиков признан игроком года, сообщается на сайте столичного клуба.
Тройку лидеров голосования замкнул лучший бомбардир команды Жуниор Кабананга. За конголезца свои голоса отдали 10 процентов. Жуниор за этот календарный год забил 23 гола и отдал шесть результативных передач во всех официальных турнирах, в которых участие принимала «Астана». По итогам сезона он стал вторым бомбардиром КПЛ, а в начале года — лучшим бомбардиром Кубка африканских наций.
19,1 процента голосов и второе место в опросе занял
Звание «Игрок года» по версии болельщиков получил Патрик Твумаси, который себя ярко проявил в еврокубках этого сезона, став не только лучшим бомбардиром команды, но и одним из лучших группового этапа Лиги Европы. Всего же за этот год Патрик забил 22 гола и отдал семь результативных передач.