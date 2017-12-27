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27 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Жиру, Монреаль и Рэмси вернутся в строй в середине января

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру вернется в строй раньше февраля.

Источник: Reuters

Как сообщает AFP со ссылкой на главного тренера «канониров» Арсена Венгера, француз, получивший травму 19 декабря, сможет играть во второй половине января.

Также на десять дней из-за травмы «Арсенал» потерял защитника Начо Монреаля, до середины января примерно выбыл и полузащитник Аарон Рэмси.

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