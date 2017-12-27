Президент Либерии определился по итогам двух туров.
Жиру, Монреаль и Рэмси вернутся в строй в середине января
Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру вернется в строй раньше февраля.
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Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру вернется в строй раньше февраля.
Как сообщает AFP со ссылкой на главного тренера «канониров» Арсена Венгера, француз, получивший травму 19 декабря, сможет играть во второй половине января.
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