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17:06 (мск), источник: Советский спорт

Сборная свободных агентов-2018. Звезды в поисках работы

На кого стоит обратить внимание.

Источник: Советский спорт

В руководстве каждого футбольного клуба знают, что контракт с игроком следует продлевать за год-полтора до его истечения. Ведь по окончании действия договора любой футболист может уйти бесплатно, а за полгода до этого вправе вступать в переговоры с любым клубом без согласия своего нынешнего работодателя. «Советский спорт» представляет вам сборную звезд, состоящую из игроков, у которых заканчиваются контракты в конце сезона.

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Вратарь
Пепе Рейна («Наполи»)
Трансферная стоимость: 2 млн евро (transfermarkt.com).

Минувшим летом испанец отклонил предложение клуба о продлении контракта на два года. Его не устроили условия по заработной плате. Рейна настаивал на увеличении своего жалования до 3 млн в год, но руководство «Наполи» посчитало эту сумму завышенной и теперь ищет нового вратаря.

Правый защитник
Хуанфран («Атлетико» М)
Трансферная стоимость: 12 млн евро.

Ветеран «Атлетико» проводит в столичной команде восьмой сезон.

В последнее время он стал проигрывать конкуренцию хорвату Шиме Врсалько. Судя по всему, «матрасники» на Хуанфрана больше не рассчитывают.

Впрочем, можно не сомневаться, что еще пару сезонов 32-летний защитник способен поиграть на высоком уровне.

Центральный защитник
Стефан Де Врей («Лацио»)
Трансферная стоимость: 27 млн евро.

Лидер обороны «Лацио» проводит отличный сезон. Но продолжать свою карьеру в серии А не желает. Еще бы, ведь 25-летним защитником интересуются «Барселона» и «Ливерпуль». Пора идти на повышение.

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Центральный защитник
Джорджо Кьеллини («Ювентус)
Трансферная стоимость: 10 млн евро.

Тяжело себе представить, чтобы туринцы решили расстаться с легендой клуба. 13 лет верой и правдой Кьеллини служит «Ювентусу». Но что будет дальше? Подпись под новым соглашением пока не поставлена.

Левый защитник
Дейли Блинд («Манчестер Юнайтед»)
Трансферная стоимость: 22 млн евро.

3 года назад «МЮ» приобрел Блинда у «Аякса» за 18 млн.

С приходом в команду Моуринью голландцу все сложнее стало пробиваться в основу. Поэтому есть основания полагать, что универсальный игрок в скором времени покинет «Олд Траффорд».
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Яя Туре решил возобновить карьеру в сборной Кот-д’Ивуара

Центральный полузащитник
Яя Туре («Манчестер Сити»)
Трансферная стоимость: 8 млн евро.

Не желая до завершения карьеры просиживать на скамейке запасных, 34-летний полузащитник готов сменить прописку. Во многих клубах Европы и Китая Туре будут рады. Осталось решить, куда переходить.

Центральный полузащитник
Андер Эррера («Манчестер Юнайтед»)
Трансферная стоимость: 30 млн евро.

С появлением в «МЮ» Неманьи Матича у Эрреры возникли проблемы с игровой практикой.

В 2014 году «манкунианцы» заплатили за испанского полузащитника 29 млн. Примерно по той же цене его еще можно продать.

А если этого сделать не удастся, то он может уйти бесплатно.

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Правый вингер
Арьен Роббен («Бавария»)
Трансферная стоимость: 10 млн евро.

Когда Роббен здоров, он по-прежнему показывает отменный футбол. Руководство «Баварии» подумывает над тем, чтобы продлить контракт с летучим голландцем. Но окончательного решения по этому поводу еще не принято.

Атакующий полузащитник
Месут Озил («Арсенал»)
Трансферная стоимость: 45 млн евро.

«Арсенал» никак не может договориться с немцем по поводу продления сотрудничества. В 2013 году он пришел в команду из мадридского «Реала», а в 2018-м, вполне возможно, уйдет в «Барселону». Ну или в «МЮ» к Моуринью.

Левый вингер
Алексис Санчес («Арсенал»)
Трансферная стоимость: 65 млн евро.

Как и Озил, чилиец пока не продлил контракт с «канонирами». По слухам, уход Санчеса практически вопрос решенный. Это связано с планами самого игрока. «Манчестер Сити» и «ПСЖ» готовы в любой момент воспользоваться ситуацией.

Нападающий
Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»)
Трансферная стоимость: 8 млн евро.

Вернувшись на поле после серьезной травмы, швед постепенно набирает форму.

За «Юнайтед» он будет играть до конца сезона. А дальше наверняка клуб покинет.

Учитывая, что сам Златан от футбола не устал, может быть, мы увидим его где-нибудь еще. Из 5 топ-чемпионатов Ибрагимович не выступал только в бундеслиге.

Эльвин Керимов

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