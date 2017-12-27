Сборная свободных агентов-2018. Звезды в поисках работы
На кого стоит обратить внимание.
На кого стоит обратить внимание.
В руководстве каждого футбольного клуба знают, что контракт с игроком следует продлевать за
Вратарь
Пепе Рейна («Наполи»)
Трансферная стоимость: 2 млн евро (transfermarkt.com).
Минувшим летом испанец отклонил предложение клуба о продлении контракта на два года. Его не устроили условия по заработной плате. Рейна настаивал на увеличении своего жалования до 3 млн в год, но руководство «Наполи» посчитало эту сумму завышенной и теперь ищет нового вратаря.
Правый защитник
Хуанфран («Атлетико» М)
Трансферная стоимость: 12 млн евро.
Ветеран «Атлетико» проводит в столичной команде восьмой сезон.
Впрочем, можно не сомневаться, что еще пару сезонов 32-летний защитник способен поиграть на высоком уровне.
Центральный защитник
Стефан Де Врей («Лацио»)
Трансферная стоимость: 27 млн евро.
Лидер обороны «Лацио» проводит отличный сезон. Но продолжать свою карьеру в серии А не желает. Еще бы, ведь 25-летним защитником интересуются «Барселона» и «Ливерпуль». Пора идти на повышение.
Центральный защитник
Джорджо Кьеллини («Ювентус)
Трансферная стоимость: 10 млн евро.
Тяжело себе представить, чтобы туринцы решили расстаться с легендой клуба. 13 лет верой и правдой Кьеллини служит «Ювентусу». Но что будет дальше? Подпись под новым соглашением пока не поставлена.
Левый защитник
Дейли Блинд («Манчестер Юнайтед»)
Трансферная стоимость: 22 млн евро.
3 года назад «МЮ» приобрел Блинда у «Аякса» за 18 млн.
Центральный полузащитник
Яя Туре («Манчестер Сити»)
Трансферная стоимость: 8 млн евро.
Не желая до завершения карьеры просиживать на скамейке запасных, 34-летний полузащитник готов сменить прописку. Во многих клубах Европы и Китая Туре будут рады. Осталось решить, куда переходить.
Центральный полузащитник
Андер Эррера («Манчестер Юнайтед»)
Трансферная стоимость: 30 млн евро.
С появлением в «МЮ» Неманьи Матича у Эрреры возникли проблемы с игровой практикой.
А если этого сделать не удастся, то он может уйти бесплатно.
Правый вингер
Арьен Роббен («Бавария»)
Трансферная стоимость: 10 млн евро.
Когда Роббен здоров, он
Атакующий полузащитник
Месут Озил («Арсенал»)
Трансферная стоимость: 45 млн евро.
«Арсенал» никак не может договориться с немцем по поводу продления сотрудничества. В 2013 году он пришел в команду из мадридского «Реала», а в 2018-м, вполне возможно, уйдет в «Барселону». Ну или в «МЮ» к Моуринью.
Левый вингер
Алексис Санчес («Арсенал»)
Трансферная стоимость: 65 млн евро.
Как и Озил, чилиец пока не продлил контракт с «канонирами». По слухам, уход Санчеса практически вопрос решенный. Это связано с планами самого игрока. «Манчестер Сити» и «ПСЖ» готовы в любой момент воспользоваться ситуацией.
Нападающий
Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»)
Трансферная стоимость: 8 млн евро.
Вернувшись на поле после серьезной травмы, швед постепенно набирает форму.
Учитывая, что сам Златан от футбола не устал, может быть, мы увидим его
Эльвин Керимов