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16:39 (мск), источник: Sports.kz

Самат Смаков может стать генеральным директором «Актобе»

В новом году известный игрок Самат Смаков может завершить футбольную карьеру и получить должность в клубе «Актобе», пишет Sports.kz со ссылкой на Aktobenews.kz.

Смаков не собирается оставаться вне футбола после окончания карьеры.

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Когда-то он обещал актюбинским болельщикам вернуться, и совсем скоро может занять должность генерального директора «Актобе».

Отметим, что Самат Смаков начал свою футбольную карьеру больше двадцати лет назад в семейском клубе «Елимай». За это время он успел поиграть в семи клубах, в том числе в чемпионатах России и Турции. Последним клубом Смакова был шымкентский «Ордабасы».

За национальную сборную Казахстана Самат Смаков провел 76 игр, став рекордсменом по количеству сыгранных матчей.

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