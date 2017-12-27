Самат Смаков может стать генеральным директором «Актобе»

Когда-то он обещал актюбинским болельщикам вернуться, и совсем скоро может занять должность генерального директора «Актобе».



Отметим, что Самат Смаков начал свою футбольную карьеру больше двадцати лет назад в семейском клубе «Елимай». За это время он успел поиграть в семи клубах, в том числе в чемпионатах России и Турции. Последним клубом Смакова был шымкентский «Ордабасы».



За национальную сборную Казахстана Самат Смаков провел 76 игр, став рекордсменом по количеству сыгранных матчей.