Перейдет ли в «Иртыш» один из лучших бомбардиров чемпионата Беларуси?

Контракт 23-летнего Савицкого с «Неманом», за который он выступает с 2011 года, истекает 31 декабря. Как результат, полузащитник может достаться павлодарцам бесплатно. Но в том случае, если «Иртышу» удастся ему предложить выгодные условия личного контракта. При этом какую-то сумму, судя по всему, придется отдать агенту футболиста.

Интересно, что Савицкого несколько раз пытался заполучить БАТЭ, однако клуб из Борисова всякий раз натыкался на отказ со стороны «Немана». В частности, этим летом БАТЭ предлагал за него 90 тысяч долларов, но в Гродно сочли, что игрок стоит гораздо больше и решили с ним не расставаться.

Читайте также «Иртыш» ведет переговоры с Савицким

Вингер прошлой зимой мог уехать за границу или продолжить карьеру в солигорском «Шахтере», но с руководителями «Немана» была достигнута принципиальная договоренность о том, что он задержится в Гродно еще на год, чтобы родной клуб мог на нем заработать хоть какие-то деньги.

Как видим, покупателей на полузащитника не нашлось, что неудивительно. Потенциальные работодатели решили дождаться его истечения нынешнего контракта, чтобы переманить его в свои ряды на безвозмездной основе.

Стоит признать, что Савицкий за последние годы серьезно прибавил в игровых аспектах. За «Неман», финишировавший на шестом месте в чемпионате Беларуси-2017, забил 15 мячей в 25 играх. В итоге, занял второе место в списке лучших бомбардиров. На три гола его обошел Михаил Гордейчук из БАТЭ. И это при том, что Савицкий в отличие от Гордейчука является игроком средней линии.

Рыночная стоимость футболиста согласно данным Transfermarkt составляет 1.300 000 евро. Проще говоря, «Иртыш» в будущем может хорошо на нем заработать, если он, конечно, сохранит свою высокую результативность в казахстанской премьер-лиге.

Однако павлодарцам стоит поторопиться, потому как на игрока претендует брестское «Динамо». Да и «Неман» не теряет надежды продлить с ним трудовое соглашение, готов даже сделать его самым высокооплачиваемым футболистом клуба.

За всю карьеру во всех турнирах Савицкий провел 238 игр, забил 86 голов, десять из них с пенальти, отдал 20 голевых передач. Привлекался за юношескую и молодежную сборную страны. За национальную команду выступает с 2014 года.