Экс-футболист Джордж Веа одержал победу на президентских выборах в Либерии

Президент Либерии определился по итогам двух туров. В первом туре, который прошел в октябре, ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, необходимых для победы. Согласно данным, после подсчета 100% бюллетеней, Веа набрал 38,4% голосов (за экс-футболиста проголосовали 596 тысяч 37 человек). Вторым стал действующий вице-президент страны Джозеф Бокай с результатом 28,8% (446 716).