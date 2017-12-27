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15:50 (мск), источник: Р-Спорт

Экс-футболист Джордж Веа одержал победу на президентских выборах в Либерии

МОСКВА, 27 дек — Р-Спорт. Обладатель «Золотого мяча» как лучший футболист 1995 года в Европе Джордж Веа одержал победу на президентских выборах в Либерии, сообщает Mirror.

Источник: AP 2017

Президент Либерии определился по итогам двух туров. В первом туре, который прошел в октябре, ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, необходимых для победы. Согласно данным, после подсчета 100% бюллетеней, Веа набрал 38,4% голосов (за экс-футболиста проголосовали 596 тысяч 37 человек). Вторым стал действующий вице-президент страны Джозеф Бокай с результатом 28,8% (446 716).

Участие во втором туре принимали два кандидата, получивших наибольшее количество голосов — Веа и Бокай. Сообщается, что Веа одержал победу на 12 из 15 избирательных участков.

Как сообщается на сайте Национальной избирательной комиссии Либерии (NEC), точные цифры голосования станут известны 29 декабря после подсчета всех бюллетеней.

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