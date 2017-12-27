Экс-футболист Джордж Веа одержал победу на президентских выборах в Либерии
МОСКВА, 27 дек —
МОСКВА, 27 дек —
Президент Либерии определился по итогам двух туров. В первом туре, который прошел в октябре, ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, необходимых для победы. Согласно данным, после подсчета 100% бюллетеней, Веа набрал 38,4% голосов (за
Участие во втором туре принимали два кандидата, получивших наибольшее количество голосов — Веа и Бокай. Сообщается, что Веа одержал победу на 12 из 15 избирательных участков.
Как сообщается на сайте Национальной избирательной комиссии Либерии (NEC), точные цифры голосования станут известны 29 декабря после подсчета всех бюллетеней.