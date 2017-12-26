Виллаш-Боаш хотел бы поработать в Италии, Испании или Франции

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«Идея состоит в том, чтобы вернуться в Европу в один из сильнейших чемпионатов. Я определенно не хочу возвращаться в Португалию. Мне хотелось бы попробовать поработать в Испании, Италии, Германии или Франции. Есть контакты, но предложений пока нет», — цитирует Виллаш-Боаша Diario de Noticias со ссылкой на O Jogo.

Виллаш-Боаш также заявил, что никогда не возглавит лиссабонский «Спортинг» или «Бенфику», так как ранее работал в «Порту».

«Бенфика» или «Спортинг»? Никогда. Профессионализм никогда не будет выше страсти, которую я испытываю к «Порту», — заявил специалист.