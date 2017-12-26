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«Арсенал» предложил за Бензема 40 млн евро
Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема может перебраться в чемпионат Англии, сообщает Don Balon.
Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема может перебраться в чемпионат Англии, сообщает Don Balon.
По информации источника, на игрока претендует лондонский «Арсенал», который рассчитывает подписать его по окончании сезона. Отмечается, что лондонский клуб уже отправил предложение «сливочные» в размере 40 млн евро.
Также источник уверяет, что президент «бланкос» Флорентино Перес готов рассмотреть вариант с продажей нападающего.
В нынешнем сезоне 30-летний футболист провел 20 матчей, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи.