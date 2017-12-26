Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
«Ливерпуль» со счётом 5:0 разгромил «Суонси»
В матче 20-го тура английской
В матче 20-го тура английской
Красные открыли счёт на 6-й минуте, когда точным ударом отметился Филиппе Коутиньо. Второй мяч побывал в воротах «лебедей» на 52-й минуте — отличился Роберто Фирмино. На 65-й минуте Трент
В таблице английского чемпионата «Ливерпуль» (38 очков) занимает четвёртое место, «Суонси» (13) располагается на последней, 20-й строчке.
|Юрген Клопп
|Леон Бриттон
|
|
|
|
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|22
|Удары (всего)
|7
|9
|Удары в створ
|4
|4
|Угловые
|2
|5
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Кевин Френд (Англия)