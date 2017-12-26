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26 декабря, источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» со счётом 5:0 разгромил «Суонси»

В матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Суонси Сити» и одержал разгромную победу со счётом 5:0.

Источник: AFP 2017

Красные открыли счёт на 6-й минуте, когда точным ударом отметился Филиппе Коутиньо. Второй мяч побывал в воротах «лебедей» на 52-й минуте — отличился Роберто Фирмино. На 65-й минуте Трент Александер-Арнольд сделал счёт 3:0 и практически сразу же Фирмино оформил дубль. Окончательный результат на 82-й минуте установил Алекс Окслейд-Чемберлен.

В таблице английского чемпионата «Ливерпуль» (38 очков) занимает четвёртое место, «Суонси» (13) располагается на последней, 20-й строчке.

Ливерпуль 5:0
Первый тайм: 1:0
Суонси
26.12.2017, 20:30 основной раунд: 20-й тур Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Леон Бриттон
Голы
6′ Филиппе Коутинью (М. Салах) 10
52′ Роберту Фирмину (Филиппе Коутинью) 9
65′ Трент Александр-Арнолд 66
66′ Роберту Фирмину (М. Салах) 9
82′ Алекс Окслейд-Чемберлен 21
Составы
Симон Миньоле 22
Рагнар Клаван 17
Жоэль Матип 32
Трент Александр-Арнолд 66
Джорджиньо Вайналдум 5
Филиппе Коутинью 10
Алекс Окслейд-Чемберлен 21
Эмре Джан 23
75′ Эндрю Робертсон 26
Джеймс Милнер 7
68′ Роберту Фирмину 9
Доминик Соланке 29
69′ Мохамед Салах 11
Адам Лаллана 20
1 Лукаш Фабяньски
6 Алфи Моусон
16 Мартин Ольссон 56′
26 Кайл Нотон
33 Федерико Фернандес
14 Том Кэрролл
15 Уэйн Раутледж
18 Джордан Айю
8 Лерой Фер 78′
35 Ренату Санчеш
51 Роке Меса 66′
17 Сэмюэл Клукас
62 Оливер Макберни 62′
10 Тэмми Абрахам
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 7
9 Удары в створ 4
4 Угловые 2
5 Фолы 8
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Кевин Френд (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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