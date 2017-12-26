«Ливерпуль» со счётом 5:0 разгромил «Суонси»

Красные открыли счёт на 6-й минуте, когда точным ударом отметился Филиппе Коутиньо. Второй мяч побывал в воротах «лебедей» на 52-й минуте — отличился Роберто Фирмино. На 65-й минуте Трент Александер-Арнольд сделал счёт 3:0 и практически сразу же Фирмино оформил дубль. Окончательный результат на 82-й минуте установил Алекс Окслейд-Чемберлен.