Почеттино: Кейн показал всем, что он один из лучших нападающих в мире

24-летний форвард побил рекорд Алана Ширера по количеству голов в АПЛ за календарный год. Кейн по итогам 2017 года забил в Премьер-лиге 39 голов в 36 матчах. Кроме того, Кейн обошёл форварда «Барселоны» Лионеля Месси по количеству голов за 2017 год: у англичанина их 56, на счету аргентинца — 54. Наконец, Кейн установил рекорд АПЛ по количеству хет-триков за календарный год (6).

«Для меня он игрок мирового класса. Конечно, Месси и Роналду отличаются от него, у них разные позиции и характеристики. Если выбирать в мире одного нападающего, то кто лучше Кейна? Я думаю, он один из лучших. Трудно сказать, что он является лучшим. Но сегодня он показал всем, что он один из лучших», — цитирует Почеттино Goal.