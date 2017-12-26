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26 декабря, источник: Чемпионат.com

Почеттино: Кейн показал всем, что он один из лучших нападающих в мире

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино отдал должное нападающему Гарри Кейну, который оформил хет-трик в домашнем матче 20-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (5:2).

Источник: Reuters

24-летний форвард побил рекорд Алана Ширера по количеству голов в АПЛ за календарный год. Кейн по итогам 2017 года забил в Премьер-лиге 39 голов в 36 матчах. Кроме того, Кейн обошёл форварда «Барселоны» Лионеля Месси по количеству голов за 2017 год: у англичанина их 56, на счету аргентинца — 54. Наконец, Кейн установил рекорд АПЛ по количеству хет-триков за календарный год (6).

«Для меня он игрок мирового класса. Конечно, Месси и Роналду отличаются от него, у них разные позиции и характеристики. Если выбирать в мире одного нападающего, то кто лучше Кейна? Я думаю, он один из лучших. Трудно сказать, что он является лучшим. Но сегодня он показал всем, что он один из лучших», — цитирует Почеттино Goal.

Тоттенхэм Хотспур 5:2
Первый тайм: 2:0
Саутгемптон
26.12.2017, 15:30 основной раунд: 20-й тур Wembley
Главные тренеры
Маурисио Покеттино Маурисио Пеллегрино
Голы
22′ Харри Кейн (К. Эриксен) 10
39′ Харри Кейн (Сон Хын Мин) 10
49′ Деле Алли (Сон Хын Мин) 20
51′ Сон Хын Мин (Д. Алли) 7
67′ Харри Кейн (Д. Алли) 10
19 Софьян Буфаль 64′
11 Душан Тадич 82′
Составы
Юго Ллорис 1
Дэнни Роуз 3
Ян Фертонген 5
Давинсон Санчес 6
Серж Орье 24
Эрик Дайер 15
Кристиан Эриксен 23
Харри Кейн 10
54′ Мусса Дембеле 19
Мусса Сиссоко 17
84′ Деле Алли 20
Харри Уинкс 29
77′ Сон Хын Мин 7
Эрик Ламела 11
44 Фрэйзер Форстер
3 Мая Йосида
5 Джек Стивенс
6 Уэсли Худт
14 Ориоль Ромеу
19 Софьян Буфаль
23 Пьер-Эмиль Хейбьерг 21′
7 Шейн Лонг 58′
33 Мэт Таргетт 77′
38 Сэмюэл Маккуин
18 Марио Лемина 63′
11 Душан Тадич
22 Натан Редмонд 63′
20 Маноло Габбьядини
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 16
7 Удары в створ 6
3 Угловые 8
8 Фолы 15
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Грэм Скотт (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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