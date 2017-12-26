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26 декабря, источник: Чемпионат.com

Конте: В прошлом сезоне «Челси» везло больше

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал домашнюю победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:0) в матче 20-го тура английской Премьер-лиги.

Источник: Reuters

«В первом тайме у нас были верные шансы забить, но мы ими не воспользовались. 10 игроков соперника стоят за мячом, и поэтому становится трудно.

Во втором тайме мы действовали прекрасно и создали много моментов. Это было отличное выступление с хорошей интенсивностью. То же самое было в игре с «Эвертоном», где мы нанесли 25 ударов по воротам, но сегодня мы дважды забили. Мы находимся в хорошей форме, нужно продолжать в том же духе.

Этот сезон отличается от прошлого. В прошлом сезоне много раз мы выигрывали матчи и нам немного везло. Например, в матчах с «Вест Бромвич Альбион», «Сандерлендом». В этом сезоне иногда нам могло бы везти больше.

Что касается «Манчестер Сити», то мы очень уважаем их, потому что они делают невероятные вещи, — цитирует Конте BBC.

Челси 2:0
Первый тайм: 0:0
Брайтон & Хоув
26.12.2017, 18:00 основной раунд: 20-й тур Stamford Bridge
Главные тренеры
Антонио Конте Крис Хьютон
Голы
46′ Альваро Мората (С. Аспиликуэта) 9
60′ Маркос Алонсо (С. Фабрегас) 3
Составы
Тибо Куртуа 13
Антонио Рюдигер 2
Маркос Алонсо 3
Гэри Кэйхилл 24
Сесар Аспиликуэта 28
Сеск Фабрегас 4
Темуе Бакайоко 14
Виктор Мозес 15
85′ Н`Голо Канте 7
Дэнни Дринкуотер 6
82′ Альваро Мората 9
Миши Батшуайи 23
73′ Эден Азар 10
Виллиан 22
1 Мэтью Райан
5 Льюис Данк
21 Эсекиэль Скелотто
22 Шейн Даффи
29 Маркус Зуттнер
6 Дэйл Стивенс 57′
24 Дэйви Преппер
19 Хосе Искиэрдо
7 Берам Каяль 73′
13 Паскаль Гросс
20 Солли Марч 82′
11 Антони Кноккарт
10 Томер Хемед 80′
17 Гленн Маррей
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
25 Удары (всего) 8
8 Удары в створ 1
13 Угловые 1
8 Фолы 8
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Майкл Лесли Дин (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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