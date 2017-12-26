Конте: В прошлом сезоне «Челси» везло больше

«В первом тайме у нас были верные шансы забить, но мы ими не воспользовались. 10 игроков соперника стоят за мячом, и поэтому становится трудно.



Во втором тайме мы действовали прекрасно и создали много моментов. Это было отличное выступление с хорошей интенсивностью. То же самое было в игре с «Эвертоном», где мы нанесли 25 ударов по воротам, но сегодня мы дважды забили. Мы находимся в хорошей форме, нужно продолжать в том же духе.