Интернет-трансляции футбольного чемпионата Беларуси в новом сезоне будут идти в формате HD

На новый уровень качества футбольную картинку с белорусских стадионов поднимет компания «Спецмедиа», которая стала официальным партнером АБФФ. В 2018 году один из лучших интернет-вещателей Беларуси будет показывать каждый матч тура национального первенства в прямом эфире минимум с трех камер и получит единую «упаковку» в виде фирменного стиля, разработанного АБФФ. Кроме того, планируется широко освещать решающие поединки розыгрыша Кубка страны, а также ключевые встречи женских команд и международные турниры под эгидой футбольной федерации.