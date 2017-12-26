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26 декабря, источник: БЕЛТА

Интернет-трансляции футбольного чемпионата Беларуси в новом сезоне будут идти в формате HD

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новом сезоне интернет-трансляции футбольных матчей чемпионата Беларуси будут идти в формате HD, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ассоциации «Белорусская федерация футбола».

На новый уровень качества футбольную картинку с белорусских стадионов поднимет компания «Спецмедиа», которая стала официальным партнером АБФФ. В 2018 году один из лучших интернет-вещателей Беларуси будет показывать каждый матч тура национального первенства в прямом эфире минимум с трех камер и получит единую «упаковку» в виде фирменного стиля, разработанного АБФФ. Кроме того, планируется широко освещать решающие поединки розыгрыша Кубка страны, а также ключевые встречи женских команд и международные турниры под эгидой футбольной федерации.

В прошлом сезоне партнеры АБФФ уже транслировали матчи в формате HD. В частности, это были игры с участием борисовского БАТЭ, брестского «Динамо» и минского ФК «Крумкачы». Любители футбола остались довольны качеством показа.

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