Интернет-трансляции футбольного чемпионата Беларуси в новом сезоне будут идти в формате HD
26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новом сезоне
26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новом сезоне
На новый уровень качества футбольную картинку с белорусских стадионов поднимет компания «Спецмедиа», которая стала официальным партнером АБФФ. В 2018 году один из лучших
В прошлом сезоне партнеры АБФФ уже транслировали матчи в формате HD. В частности, это были игры с участием борисовского БАТЭ, брестского «Динамо» и минского ФК «Крумкачы». Любители футбола остались довольны качеством показа.